Confira as notas de Riot Mort para a atualização 10.15 de Teamfight Tactics

Stephen “Mortdog” Mortimer, designer do jogo, revelou todas as alterações que Teamfight Tactics receberia na atualização 10.15 logo antes do lançamento oficial, que será na quarta-feira, 22 de julho.

A atualização anterior criou uma situação “meio negativa”, disse Mortdog sobre os Estrelas Negras, Jarvan e Jhin estarem dominando o meta. A próxima atualização será bem menor e concentrada em “ajustes leves” para tornar o meta mais saudável.

Confira todas as notas da atualização 10.15 de Teamfight Tactics.

Nova Galáxia

Planeta Pirata

Captura de tela via Mortdog

Todos os Campeões têm a chance de gerar uma moeda ao serem abatidos, principalmente os primeiros.

Ganha-se ouro com o tempo nesta Galáxia.

As moedas são prateadas para diferenciar das moedas dos Piratas.

Neekoverso removido.

Alterações a Galáxias

Inventário Galáctico

Captura de tela via Mortdog

Todos os jogadores começam com três itens componentes (em vez de dois itens completos).

Todos os jogadores recebem os mesmos três itens.

Isso deve flexibilizar um pouco mais a Galáxia, de acordo com Mort.

Alterações a características

Celestial

Cura em relação ao dano causado ajustada de 20/45/150% para 15/45/150%.

Alterações a campeões

Custo 1

Imagem via Riot Games

Graves: duração da cegueira de 2/3/5 para 3/4/6

Jarvan IV: velocidade de ataque adicional de 75/85/95% para 50/60/75%

Custo 2

Imagem via Riot Games

Darius: Vida aumenta de 759 para 800, Mana máxima reduzida de 0/60 para 0/50

Lucian: Mana máxima reduzida de 0/35 para 0/30, Dano da Habilidade aumenta de 150/200/375 para 175/250/550

Rakan: Vida reduzida de 700 para 650

Custo 3

Imagem via Riot Games

Ashe: Mana inicial reduzida de 50/100 para 40/100

Master Yi: Armadura reduzida de 30 para 50, Resistência Mágica aumenta de 20 para 35

Neeko: Mana aumenta de 25/100 para 35/110

Vayne: Dano de Ataque aumenta de 50 para 55

Custo 4

Imagem via Riot Games

Jhin: quarto tiro reduzido de 350/500/4.444% para 344/444/4.444%

Jinx: Velocidade de Ataque adicional aumenta de 50/70/100% para 50/75/125%

Soraka: cura do feitiço reduzida de 375/550/20.000 para 325/500/20.000

Viktor: Mana máxima reduzida de 0/70 para 0/60

Custo 5

Imagem via Riot Games

Janna: Mana reduzida de 30/100 para 20/100

Xerath: Vida reduzida de 750 para 700, Mana reduzida de 30/80 para 20/80

Correções de erros e outras alterações

Horror Indescritível de Nocturne agora causa dano a alvos que estejam imunes a controle de grupo (ex: Mercúrio).

O Histórico de Partidas agora mostra os itens de todos e não apenas do primeiro lugar.

O intervalo no fim da rodada voltou, e você passa a ter tempo de coletar os itens no tabuleiro.

Os desempates passam a funcionar corretamente se alguém foi para a prorrogação.

