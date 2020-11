Confira as notas da atualização 10.23 de Teamfight Tactics

A Riot Games está criativa com as melhorias e os enfraquecimentos da atualização de Teamfight Tactics desta semana, que busca alterar a “interação problemática” de Aphelios com a Lâmina da Fúria de Guinsoo. Xin Zhao e Ahri também estão na lista, além de muitos outros campeões que receberão mudanças.

Os desenvolvedores também vão adicionar novas tabelas de espólios para 10, 11 e 12 derrotas com Fortuna na atualização 10.23, além de refinar a característica Cultista e balancear Ofuscante, Divino, Caçador, Fortuna e Patrono.

Confira todas as notas da atualização 10.23 de TFT.

Sistemas

A Riot fez algumas melhorias à lógica de movimento dos campeões. Isso deve resultar em mais consistência e comportamentos esperados, especialmente no início das lutas, quando os campeões começam a interagir uns com os outros.

Características

Mudanças aos Cultistas

Com os Cultistas Escolhidos valendo o dobro de níveis de estrela, a Riot percebeu um desempenho exagerado das composições com 6 Cultistas nas primeiras fases do jogo. O enfraquecimento da Vida do Galio reduz sua sobrevivência inicial e o fortalecimento do Mana aumenta sua resistência nas fases finais. A imunidade a Controle de Grupo foi implementada para tornar o Galio Soberano Infernal mais confiável.

Mana de todos os Galios: de 50/150 para 75/150

Vida base do Galio Senhor Demoníaco (6 Cultistas): de 1.750 para 1.650

Galio Soberano Infernal (9 Cultistas) agora é imune a Controle de Grupo por 8s depois de ser invocado.

Vida base do Galio Soberano Infernal (9 Cultistas): de 2.500 para 2.250

Dano de Ataque base do Galio Soberano Infernal (9 Cultistas): de 400 para 320

Outras mudanças a características

Redução de Dano de Ataque dos Ofuscantes: de 50/80% para 40/80%

Dano Verdadeiro adicional e redução de dano dos Divinos: de 40% para 50%

Duração dos efeitos de Dano Verdadeiro adicional e redução de dano dos Divinos: de 4/6/9/13s para 3/6/9/15s

Dano adicional dos Caçadores: de 150/175/200/225% para 125/150/175/200%

Fortuna: adicionadas novas tabelas de espólios para combos de 10, 11 e 12 derrotas.

Duração do Escudo dos Patronos: de 8s para 8/10/14s

Quantidade de Escudo dos Patronos: de 175/250/400 para 175/250/350

Campeões

Campeões de custo dois

Imagem via Riot Games

A grande sinergia de Aphelios com a Lâmina da Fúria de Guinsoo deixa o Campeão fraco e desbalanceado caso ele não consiga o item. Pensando em romper essa dependência da Lâmina da Fúria de Guinsoo, os desenvolvedores removeram a capacidade da Atalaia de acionar efeitos ao atacar e de gerar Mana para o Campeão. Com isso, a Riot poderá colocar o Aphelios em uma base de força melhor e permitir que ele brilhe com várias itemizações.

Aphelios: Atalaias não ativam mais efeitos ao atacar (ex.: Lâmina da Fúria de Guinsoo, Faca de Statikk, Furacão de Runaan) e não geram Mana, mas continuam ativando efeitos ao contato.

Mana inicial/total de Aphelios: de 90/180 para 40/80

Velocidade de Ataque de Aphelios: de 0,7 para 0,75

Roubo de DdA de Desprezo pelos Fracos de Zed: de 20/30/40% para 30/35/40%

Dano adicional de Desprezo pelos Fracos de Zed: de 25/50/75 para 40/50/75

Campeões de custo três

Imagem via Riot Games

Velocidade de Ataque de Akali: de 0,75 para 0,85

Dano de Lótus da Morte de Katarina: de 600/900/1.600 para 750/900/1.600

Dano de Vida percentual de Lacerar de Kalista: de 4/6/8% para 4/6/9%

Armadura de Kennen: de 20 para 30

Resistência Mágica de Kennen: de 20 para 30

Dano de Habilidade de Kennen: de 300/450/1.350 para 300/450/1.200

Atualização de Xin Zhao

Imagem via Riot Games

As últimas tentativas da Riot de fazer Xin Zhao carregar de verdade falharam miseravelmente. Desta vez, os desenvolvedores resolveram “radicalizar as coisas” com uma atualização da Guarda Crescente, esperando que o Campeão funcione bem para carregar em composições de Mestres da Guerra. Sedenta por Sangue pode ser uma ótima pedida.

Guarda Crescente (refeita): Xin Zhao desfere um golpe circular, causando 300/325/350% do seu Dano de Ataque aos inimigos próximos e recebendo 50/60/75 de Armadura e Resistência Mágica pelo resto do combate.

Xin Zhao: agora tem um congelamento de Mana por conjuração normal e não depende mais de unidades que não foram desafiadas.

Mana inicial/total: de 0/30 para 40/80

Foi corrigido um erro que impedia Acertos Críticos com Guarda Crescente.

Campeões de custo quatro

Imagem via Riot Games

Ahri é uma campeã que pode dominar um combate se tiver os itens certos. A Riot adicionou várias possíveis formas de estragar seus planos.

Talon pode ser um pouco opressivo de enfrentar, porque seu sistema de alvos permite que elimine inimigos de forma rápida e confiável. Os desenvolvedores ajustaram Talon de leve para abrir um pouco de espaço para reagir e jogar contra ele.

Com os novos fortalecimentos à característica Divino, a Riot quer garantir que lutas contra Warwick não se resumam a ele constantemente atordoando seus alvos. A Riot também pretende substituir o Temor por uma mecânica completamente diferente na atualização 10.24.

Ahri: a Bomba Espiritual agora é uma canalização e pode ser interrompida (ex.: por atordoamento ou Anjo Guardião), fazendo com que Ahri a solte antecipadamente com tamanho e alcance do impacto reduzidos.

Dano da Bomba Espiritual de Ahri: de 475/675/3.000 para 500/700/3.000

Vida de Ashe: de 650 para 600

Armadura de Ashe: de 25 para 20

Mana inicial/total de Sejuani: de 50/130 para 70/150

Alvo da Habilidade de Talon ao ser redefinida: do alvo que causou mais dano para o alvo com Armadura mais baixa

Talon: aumenta o tempo que ele passa pulando depois de conseguir um abate.

Duração do Temor de Warwick: de 1,5/1,5/3 para 0,75/0,75/3

Velocidade de Ataque do Apetite Selvagem de Warwick: de 175/200/500% para 135/150/500%

Corrigido um erro que fazia a conjuração de Warwick falhar caso acontecesse em combinação com o ataque dos Caçadores.

Campeões de custo cinco

Imagem via Riot Games

Mana inicial/total de Lillia: de 75/125 para 80/120

Lee Sin: agora, o soco de nocaute da versão 3 estrelas do Campeão atinge uma área ao redor do alvo primário e empurra qualquer outro inimigo que for atingido diretamente, não importando a posição dele no tabuleiro.

Kayn (Assassino das Sombras): sistema de alvos ajustado para oferecer mais consistência ao escolher um alvo válido para a Habilidade.

Correções de erros

Corrigido um erro que fazia os Acertos Críticos de Habilidades falharem caso um ataque com Acerto Crítico já estivesse acontecendo (ex.: o Dano Verdadeiro de Vayne não causava Acerto Crítico se ela já estivesse realizando um Ataque com Acerto Crítico).

Mobile

O painel de itens deixará de ser trocado automaticamente para o painel de características quando a Loja for aberta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de novembro.