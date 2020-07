Confira as notas da atualização 10.16 de Teamfight Tactics no PBE

A atualização 10.15 de Teamfight Tactics foi ao ar, com leves ajustes, no dia 21 de julho. Alguns campeões e características foram alterados aqui e ali, mas, de modo geral, a atualização foi uma das pequenas.

Com a próxima, porém, parece que a história vai ser outra. Os fãs de TFT mal perdem por esperar se o PBE, servidor de testes do jogo, for algum indicativo. O PBE é onde são testadas as possíveis novas alterações, então as notas são provisórias e sujeitas a mudanças antes do lançamento oficial.

Confira as possíveis notas da atualização 10.16 de Teamfight Tactics.

Características

Estrela Negra

Dano de Ataque e Poder de Habilidade com 8 unidades aumenta de 38 para 48

Guardiã Estelar

Mana com 9 unidades aumenta de 45 para 60

Infiltrador

Velocidade de Ataque com 6 unidades aumenta de 120% para 150%

Máquina de Combate

Cura ou dano com 4 unidades revertido de 200 para 180

Cura ou dano com 6 unidades revertido de 550 para 480

Cura ou dano com 8 unidades aumenta de 800 para 1.100

Rebelde

Escudo com 6 unidades aumenta de 210 para 225

Escudo com 9 unidades aumenta de 330 para 400

Dano de Ataque com 9 unidades aumenta de 10 para 20

Pirata Espacial

Chance de item componente com 4 unidades aumenta de 25% para 33%

Temporal

Intervalo entre aumento de Velocidade de Ataque com 4 unidades reduzido de 3,5 para 3

Intervalo entre aumento de Velocidade de Ataque com 6 unidades reduzido de 1,5 para 1

Intervalo entre aumento de Velocidade de Ataque com 8 unidades reduzido de 0,75 para 0,5

Vanguarda

Armadura com 6 unidades reduzida de 1.000 para 800

Campeões

Custo 1

Imagem via Riot Games

Illaoi: dano da habilidade aumenta de 125/200/325 para 125/200/500, roubo de Resistência Mágica e Armadura aumenta de 30/40/60 para 30/50/90

Leona: redução de dano da habilidade aumenta de 40/80/200 para 40/80/400

Malphite: escudo aumenta de 40/45/60% para 40/45/70%

Nocturne: dano da habilidade aumenta de 200/250/400 para 200/250/500

Poppy: escudo aumenta de 200/300/400 para 200/300/450, dano da habilidade aumenta de 100/150/200 para 100/150/225

Ziggs: dano da habilidade aumenta de 300/400/550 para 325/450/600

Custo 2

Imagem via Riot Games

Ahri: dano da habilidade aumenta de 175/250/375 para 175/250/425

Annie: escudo aumenta de 400/500/700 para 400/500/800, dano da habilidade aumenta de 300/400/600 para 300/400/700

Blitzcrank: dano da habilidade aumenta de 200/350/850 para 200/350/1.337

Darius: dano da habilidade aumenta de 400/550/800 para 400/550/850

Mordekaiser: escudo aumenta de 350/500/800 para 350/500/950

Nautilus: dano da habilidade aumenta de 100/200/400 para 100/200/500, duração do atordoamento aumenta de 3/3/5 segundos para 3/3/6 segundos

Shen: duração da habilidade aumenta de 2,5/3/5 segundos para 2,5/3/6 segundos, Resistência Mágica aumenta de 15/30/45 para 15/30/90

Zed: roubo de Dano de Ataque aumenta de 20/25/40% para 20/33/50%

Custo 3

Imagem via Riot Games

Bardo: ganho de mana reduzido de 8/20/90 para 5/20/90

Ezreal: dano da habilidade aumenta de 100/150/400 para 100/175/800

Rumble: dano da habilidade aumenta de 500/750/1.500 para 500/750/1.800

Vayne: Dano de Ataque aumentado da habilidade aumenta de 175/200/225% para 175/200/275%

Vi: Dano de Ataque aumenta de 350/550/1.100 para 350/550/1.350, dano ao jogar para cima aumenta de 150/200/500 para 150/200/600

Custo 4

Imagem via Riot Games

Gnar: Vida de Mega Gnar aumenta de 750/1.250/4.000 para 750/1.250/5.000

Riven: Dano de Ataque aumenta de 100/150/450 para 100/150/600, escudo aumenta de 200/350/1.000 para 200/350/1.200

Soraka: cura reduzida de 375/550/20.000 para 325/500/20.000

Custo 5

Imagem via Riot Games

Gangplank: dano da habilidade aumenta de 450/600/9.001 para 550/750/9.001

Janna: duração do atordoamento aumenta de 1,5/1,5/1,5 segundo para 1,5/1,5/10 segundos

A atualização 10.16 de TFT está marcada para quarta-feira, 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 27 de julho.