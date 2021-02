Composições de rerrolagens que serão enfraquecidas na atualização 11.4 do TFT

Características fortes em composições de rerrolagem do Teamfight Tactics estão recebendo enfraquecimentos na atualização 11.4 depois de dominar o meta por duas semanas.

Vários campeões de rerrolagem de um de custo assumiram o meta do TFT na 11.3. Em um esforço para fornecer mais flexibilidade de jogo em todos os estágios, a Riot reduzirá a força das características dominantes no meta do Conjunto 4.5 em todo o tabuleiro. Um enfraquecimento para características dominantes deve permitir que os jogadores façam a transição em vários estágios sem sentir que estão presos em composições, de acordo com o designer principal de jogos TFT Stephen “ Mortdog ” Mortimer.

A maioria das características era muito forte com seis e oito, de acordo com Mortdog. Apenas uma característica, nove Cultistas, não foi enfraquecida, recompensando os jogadores por perseguirem a característica com um Senhor Demoníaco, que ainda afetará o campo de batalha ao entrar.

Aqui estão os seis fortalecimentos e enfraquecimentos para características na atualização 11.4.

Assassino

Chance de acerto crítico reduzida de 30/10/55 para 30/10/50

Bônus de dano crítico reduzido de 25/60/100 para 25/55/90

Lutador

Vida reduzida de 400/700/1000/1600 para 400/700/1000/1400

Dano de ataque reduzido de 20/10/60/120 para 20/10/40/80

Divino

Dano real e redução de dano ajustado de 35/45/55/65 a 25/40/55/70

Cultista

Bônus de resistência mágica para 9 Cultistas ajustado de 20 para 60, com 100 no total

Sabugueiro

Armadura e resistência mágica diminuíram de 15/25/40 para 15/20/30

Dano de ataque e poder mágico reduzido de 5/10/20 para 5/10/15

Mestres da Guerra

Vida reduzida de 250/500/850 para 250/400/700

Poder mágico reduzido de 25/50/85 para 25/40/70

Todas as mudanças de característica entrarão em vigor com o lançamento da atualização 11.4 em 18 de fevereiro. Os jogadores podem experimentar as próximas mudanças no servidor APT antes da atualização na próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.