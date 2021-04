Como jogar de Teemo no Conjunto 5 de TFT, Contestação

Teemo voltou para um terceiro conjunto seguido de Teamfight Tactics, mas o Yordle voltou meio malvado.

Em Contestação, Teemo é uma unidade lendária. Mas, se encontrá-lo na sua loja, a borda dele será vermelha em vez do vermelho padrão dos lendários. Isso acontece porque Teemo traz uma nova mecânica ao jogo com a característica Cruel, que faz com que o campeão seja comprado com a sua vida em vez de custar ouro.

Custando seis pontos de vida por unidade, pode parecer que não vale a pena comprar Teemo. Mas, se você encontrá-lo mais no início do jogo, Teemo pode ajudar muito o seu time.

Fases iniciais e transição para Teemo carregador

Teemo foi criado com duas características úteis e uma não-tão-útil. A forma mais fácil de aprender a usar o campão é associar uma dessas características, Endiabrado, com a parte inicial. A outra característica, Emanador, é a transição para a composição que você vai querer usar no fim do jogo.

A característica Endiabrados, assim como a característica Bosque do Conjunto Dois, é composta principalmente de unidades de custo um. Isso significa que é fácil conseguir essa composição no início do jogo, o que pode levar a uma sequência inicial de vitórias e ouro adicional bem útil.

Imagem via TFTACTICS.GG

Uma composição inicial de Endiabrados pode ser assim. Usar itens de mana e poder de habilidade em Ziggs, que é ótimo para segurar itens para Teemo, deve ajudar no início do jogo. Sua linha de frente também deve conseguir duas estrelas rapidamente.

Depois de estabilizar sua composição, comece a procurar unidades com a característica Emanador e mantê-las na reserva.

Lá pelo nível seis, é bom você começar a pensar em vender dois dos seus Endiabrados da linha de frente, provavelmente Poppy e Kled. Substitua por unidades como Ivern, Taric e Rell. Essa composição deve segurar a oposição até você conseguir o primeiro Teemo.

Fim do jogo e posicionamento

Há duas opções fortes para a sua mesa no fim do jogo, que são parecidas mas incorporam unidades diferentes a depender do que você encontrar na loja.

Imagem via TFTACTICS.GG

A composição mais fácil de Teemo para uma transição é a equipe híbrida dos Endiabrados com Emanadores. Manter algumas das unidades do início do jogo é a forma mais fácil de fazer essa transição.

A ideia é que essa composição ganhe o máximo possível de tempo para que Teemo e Kayle causem o dano. E, com um pouquinho de tempo, esses dois podem causar dano suficiente para derrotar qualquer equipe inimiga.

Tanto os Regressados quanto os Endiabrados ressuscitam de alguma forma. Adicionando a resistência dos Místicos e Verdejantes, Teemo deve ter tempo mais que suficiente para dizimar o time inimigo.

Imagem via TFTACTICS.GG

A segunda variação é igualmente simples, já que tem a mesma base de Teemo, Taric e Ivern. Mas, desta vez, é uma composição mais distante e você só deve conseguir no nível nove após uma série de vitórias, porque requer muitas unidades caras.

Essa é uma das composições mais difíceis de conseguir, entre as remotamente possíveis nesse conjunto, e garante que você termine entre os quatro primeiros de qualquer partida.

De qualquer forma, Teemo deve ficar no canto ou completamente rodeado de aliados para melhorar suas chances de sobrevivência — especialmente levando em conta que não se costuma usar itens defensivos em Teemo. A melhor defesa, afinal, é o ataque.

O alcance de Teemo não é dos maiores. Com quatro casas, às vezes ele vai precisar andar para que o inimigo entre em seu alcance. Por isso, pode ser mais inteligente colocar o campeão na terceira fileira, para que ele consiga usar sua habilidade um pouco antes.

Agora no ar em versão beta no PBE, o Conjunto Cinco de TFT, Contestação, chega aos servidores ativos em 28 de abril. Os campeões já tiveram ajustes antes do lançamento oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 16 de abril.