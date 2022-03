Como jogar com composição de Galantes no TFT 6.5 Noites de Neon 

Use a a composição Galante para uma variedade de opções no Conjunto 6.5.

Galante é uma nova característica do Teamfight Tactics no conjunto 6.5 Noites de Neon que fortalece seu carregador principal dentro da composição por meio de um bônus VIP exclusivo.

A composição Galante é uma característica vertical dentro do Conjunto 6.5 que concede unidades com a característica bônus de Vida e Poder de Habilidade. As características verticais são projetadas para aumentar o poder e/ou defesa à medida que mais campeões são adicionados ao campo de batalha. A composição Galante, ao contrário da versão Hextec, pode funcionar com três ou cinco campeões Galantes durante o final do jogo para tornar a composição viável no meta.

Os campeões com a característica Galante ganham bônus de Vida e Poder de Habilidade com 3/5/7. Existem apenas seis unidades Galantes, exigindo que os jogadores usem uma Espátula com um Cota de Malha para criar um emblema de Galante. Um emblema também pode aparecer dentro de Aprimoramentos Hextec de sinergia de característica. Os seis campeões Galantes são Brand, Talon, Syndra, Leona, Draven e Zeri.

A composição Galante é única devido ao bônus VIP. Campeões com a característica Galante poderão aparecer na loja com uma etiqueta VIP. Ativar o bônus VIP requer um mínimo de três campeões Galantes no campo de batalha. Depois de escolher um campeão VIP, sua loja não apresentará mais campeões VIP. Para obter outro campeão VIP, você deve vender o VIP que possui. Enquanto a característica Galante ainda estiver ativa, suas chances de ver uma nova unidade VIP aumentam.

Abrir com uma composição Galante durante o início do jogo requer Brand, Syndra e Leona como as três unidades principais. Brand é melhor quando equipado com Efeito Azul. Usar um Kassadin fornece sinergia Intelectual e abre a flexibilidade para fazer a transição da composição Galante para uma composição Arcanista ou um híbrido de ambas as características.

Existem cinco boas composições usando a Galantes em Noites de Neon: Draven carregador, Talon com rerrolagem, Brand com rerorlagem, Syndra com rerrolagem e Zeri Atirador de Elite, com cada uma delas com seus carregadores principais como VIP. Draven ganha alcance de ataque infinito com seu bônus VIP enquanto ignora 25% da armadura de seu alvo. Os melhores itens para Draven são Sedenta por Sangue e Lâmina da Fúria de Guinsoo.

Se você estiver com a composição Galante, Talon pode funcionar como um segurador de item para Draven. Os jogadores também podem optar por ficar com o Talon como carregador principal para fazer rerrolagem, mas precisarão priorizar itens diferentes.

Após a Atualização 12.5, a rerrolagem de Brand e Syndra melhoraram bastante. Construir em torno de Syndra dentro de uma composição Galante oferece aos jogadores muita flexibilidade. Como VIP, a habilidade de Syndra atinge uma área maior quando ela arremessa uma unidade inimiga, tornando-a uma forte arregadora durante o início e o meio do jogo. Com Syndra como a carregadora principal, os jogadores podem optar por usar cinco Galante, quatro Arcanista com Vex como carregadora secundária de linha de frente e Viktor como carregador de final de jogo, ou até quatro Intelectuais. Itens ideais em Syndra são itens de poder de habilidade como Capuz da Morte de Rabadon em conjunto com Pistola Lâminar Hextec e Lança de Shojin.

A nova rerrolagem de Brand permite que os jogadores comecem na composição Galante e permaneçam lá durante todo o jogo, usando apenas três campeões Galantes em conjunto com Arcanista. Brand quer o combo Manopla Adornada, Gume do Infinito e Efeito Azul. Ele também pode usar Capuz da Morte de Rabadon e Mata-Gigantes. Vex é a carregadora secundária na linha de frente com itens como Centelha Iônica, Colete Espinhoso e Garra do Dragão.

A rerrolagem do Talon pode usar três unidades Galantes com quatro unidades Assassinas ou uma composição de cinco Galantes com Vex de três estrelas. Nocturne é o Assassino ideal para usar ao lado de Talon durante o início do jogo, atordoando unidades inimigas com sua habilidade. Colocar um Ekko durante o meio do jogo diminui a velocidade do time inimigo com seu controle de grupo via Convergência Paralela. E Talon precisa do status VIP, fornecendo dano real ao seu efeito de sangramento que dura 100% mais.

Os melhores itens para Talon, se você construir sua composição em torno dele, são Canhão Fumegante, Mercúrio para evitar efeitos de controle de grupo e Gume do Infinito.

Consiga uma Zeri de duas estrelas no final do jogo e um Jhin pode levar a uma transição de composição Zeri Galante com ela usando os itens de Draven. Se o Aprimoramento Hextec Amuleto do Bosque for uma opção, ele ajudará fortemente as composições de Draven e Zeri, criando duas cópias do seu campeão de velocidade de ataque mais alta (sem incluir itens). Criar o Arauto de Zeke ou várias cópias dele em uma unidade de suporte aumentará a velocidade de ataque de Draven ou Zeri.

