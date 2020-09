Como aumentar o nível de suas Pequenas Lendas usando Fragmentos Estelares

Aumentar o nível das Pequenas Lendas de Teamfight Tactics ficou bem mais fácil, graças aos Fragmentos Estelares.

Com o lançamento do Conjunto 4 de TFT, Destinos, em 16 de setembro, você pode optar por usar Fragmentos Estelares para aumentar o nível de suas Pequenas Lendas e não precisa depender apenas dos ovos. Você pode obter fragmentos com o Passe+ Destinos ou em pacotes na loja do jogo. Todas as Pequenas Lendas regulares de qualquer conjunto podem subir de nível com Fragmentos Estelares.

Você pode comprar Pequenas Lendas raras e épicas diretamente da loja, segundo o produtor Karl Abad. As lendárias, no entanto, só podem ser obtidas nos ovos.

“Todas as Pequenas Lendas épicas e raras de nível 1 dos Filhotes Heroicos estarão disponíveis para compra direta”, explicou Abad ao Dot Esports. “Somente as variantes lendárias das Pequenas Lendas ficarão restritas aos ovos, como Choncc Abelhinha. Quando você tiver a variante 1 estrela, no entanto, poderá usar Fragmentos Estelares (que podem ser obtidos com o Passe ou comprados diretamente) para aumentar o nível das Pequenas Lendas lendárias.”

Ao todo, 300 Fragmentos Estelares estarão disponíveis como recompensas do Passe+ Destinos. As Pequenas Lendas de TFT: Destinos, como Ao Shin, custam 125 fragmentos por nível, ou 100 no caso de Choncc. Em média, você vai precisar gastar entre 100 e 150 para aumentar o nível da sua Pequena Lenda.

Se estiver em busca de aumentar o nível de diversas Pequenas Lendas, há alguns pacotes de Fragmentos Estelares disponíveis na loja:

130 Fragmentos Estelares, custando 625 RP

520 Fragmentos Estelares (mais 55), custando 2.500 RP

1.040 Fragmentos Estelares (mais 160), custando 5.000 RP

Você já pode começar a aumentar o nível das suas Pequenas Lendas em 16 de setembro, com o lançamento do Conjunto 4: Destinos de TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de setembro.