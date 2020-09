Como assistir ao Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias

Uma premiação total de US$ 200.000 está em jogo para os 16 jogadores de Teamfight Tactics de melhor desempenho de todo o mundo no Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias, que começa em 3 de setembro.

Três meses de jogos competitivos e torneios de qualificação culminaram neste primeiro campeonato mundial. O torneio será a última vez que o Conjunto Três será jogado em um nível competitivo, com 16 estrategistas de todo o mundo. E no verdadeiro estilo do Galáxias, a Riot lançou um vídeo teaser para promover o Mundial de 3 a 4 de setembro.

Quando é o Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias?

A ação competitiva no mundial do TFT começa em 3 de setembro e vai até 5 de setembro. A cobertura do evento pode ser encontrada através do canal da Riot na Twitch e do canal do LoL Esports no YouTube a partir de 12h00 em 03 de setembro.

Dia um: começa às 12h00

Final do segundo dia: começa às 15h00

Visualização do quarto conjunto do terceiro dia: começa às 15h00

Após os dois dias de jogo competitivo de alto nível, os oito melhores jogadores do Mundial irão competir em uma prévia de Conjunto Quatro Destinos em 5 de setembro.

Quem está competindo no Mundial de TFT ?

O caminho para o Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias passou por alguns contratempos, mas isso não deve diminuir o alto nível de jogo que os fãs podem esperar dos 16 melhores jogadores de todo o mundo.

Shoemaker

Mismatched Socks

Hazte

Voltariux

ITZ Slooper

Achen

Juanzi

Alphago

KC Doouble61

Lev D TrotskiJ

Panda

Bobae

Adastra

Cupidtas

Calcifer

Oubo

Qual é o formato?

Com apenas 16 jogadores competindo no Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias, a jogabilidade ocorrerá ao longo de dois dias. O primeiro dia apresenta cinco rodadas com os 16 jogadores divididos em duas salas. Os pontos são atribuídos com base na classificação por rodada, com o primeiro lugar em uma sala ganhando oito pontos e o oitavo lugar apenas um ponto.

Primeiro: Oito pontos

Segundo: Sete pontos

Terceiro: Seis pontos

Quarto: Cinco pontos

Quinto: Quatro pontos

Sexto: Três pontos

Sétimo: Dois pontos

Oitavo: Um ponto

Os quatro primeiros jogadores com mais pontos em cada sala após cinco rodadas avançarão para as finais em 4 de setembro. As finais do segundo dia apresentam uma estrutura de pontos diferente, com uma meta de atingir 18 ou mais pontos totais e, em seguida, vencer a próxima rodada para torne-se o campeão mundial de TFT Galáxias.

Primeiro: Dez pontos

Segundo: Oito pontos

Terceiro: Seis pontos

Quarto: Cinco pontos

Quinto: Quatro pontos

Sexto: Três pontos

Sétimo: Dois pontos

Oitavo: Um ponto

Quando um jogador atinge 18 ou mais pontos, ele precisa terminar em primeiro lugar para ganhar o título. É provável que vários jogadores cheguem a 18 ou mais pontos, pois lutam a cada rodada por essa vitória.

Qual é o prêmio total?

Um total de US$ 200.000 está em jogo, com cada jogador competindo no Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias ganhando uma parte do prêmio.

Primeiro: US$ 40.000

Segundo: US$ 25.000

Terceiro: US$ 18.000

Quarto: US$ 15.000

Quinto ao sexto: US$ 13.000

Sétimo ao oitavo: US$ 11.000

Nono a 10: US$ 9.000

11 a 12: US$ 7.000

13 a 14: US$ 6.000

15 a 16: US$ 5.000

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de setembro.