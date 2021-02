Campeonato de TFT Destinos marcado para acontecer em abril

Veja os melhores estrategistas do mundo batalhar por um prêmio de US$ 250.000.

A Riot Games revelou as datas e informações do formato para o segundo torneio global de Teamfight Tactics com jogabilidade do Conjunto 4.5 Destinos: Festival das Feras.

O Conjunto Quatro Destinos no TFT apresentará o segundo torneio global do autobattler, programado para acontecer de 7 a 9 de abril. O Campeonato Destinos terá um prêmio de US$ 250.000 e contará com 24 dos melhores jogadores de todo o mundo. A Riot está trabalhando para ter um modo de espectador pronto para o Torneio Global do Conjunto Cinco e fez melhorias para o próximo torneio Destinos após do Torneio Galáxias.

Uma série de qualificatórias patrocinadas pela Riot aconteceram em todo o mundo antes do Torneio Global TFT Destinos.

O Torneio Global Destinos acontecerá ao longo de três dias, apresentando um novo formato suíço.

O primeiro dia vai reduzir o número de participantes de 24 para 16 em 5 rodadas de partidas no sistema suíço. Serão formados três saguões baseados no desempenho regional de cada participante.

O segundo dia vai reduzir novamente o número de participantes pela metade, de 16 para 8, em 5 rodadas de partidas no sistema suíço. Serão formados dois saguões baseados nos desempenhos do primeiro dia.

O terceiro dia será uma corrida para acumular pontos. Quem conseguir uma vitória após garantir 18 pontos vence o Campeonato de TFT: Destinos.

Várias eliminatórias do Brasil estão agendadas para as finais regionais individuais. Você pode assistir a toda a ação quando o Torneio Global do TFT Destinos começar, em 7 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.