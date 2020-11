Cada tentativa de fortalecimento e enfraquecimento esperada na atualização 10.23 do TFT

O designer de balanceamento do Teamfight Tactics James “Statikk” Bach e o designer de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer revelaram todos os enfraquecimentos e fortalecimentos esperados para acontecer na próxima atualização 10.23 via Mortdog Rundown hoje.

Com uma série de mudanças de sistema programadas para ocorrer na atualização 10.24 no final de novembro, a equipe do TFT se concentrou nas características e ajustes de campeão para a 10.23, que entrará no ar em 11 de novembro. Após duas atualizações instáveis, 10.21 e 10.22, o objetivo por trás da 10.23 era oferecer a composições menores com uma chance de ter um impacto, enquanto fornecia respostas a campeões poderosos como Ahri e Talon.

Características

Um fortalecimento foi aplicado ao Ofuscante em 10.22, no qual dois Ofuscantes “passaram do limite”, de acordo com Statikk. Cultista também está recebendo outro retrabalho, reforçando-o em nove com controle de grupo por oito segundos, enquanto reduz os níveis de potência em seis. Outras características ajustadas foram Divino (fortalecido), Caçador (enfraquecido), Patrono (fortalecido), Fortuna (recompensas de derrota prolongadas).

Cultista

Mana: De 50/150 ajustado para 75/150.

A vida básica do Lorde Demônio Galio (Cultista Seis) foi reduzida para 1.650.

Galio Líder Supremo (Cultista Nove) entra na batalha imune a Cg por um total de oito segundos, uma vez convocado.

A vida básica do Galio Líder Supremo foi reduzida para 2250.

Dano de ataque básico do Galio Líder Supremo foi reduzido para 320.

Ofuscante

A redução do dano de ataque mudou para 40/80 por cento, de 50/80 por cento.

Divino

A redução de danos e o dano verdadeiro aumentaram de volta para 50 por cento.

Duração do Divino ajustada de 4/6/9/13 a 3/6/9/15 segundos.

Caçador

Dano de ataque bônus reduzido em todas as escalas de 150/175/200/225 a 125/150/175/200 por cento.

Fortuna

Recompensas “únicas” de sequência de derrotas adicionadas a 10, 11 e 12 derotas.

Patrono

Retrabalho para aumentar a duração do escudo de oito segundos para 8/10/14 segundos, aumentando a escala.

Quantidade de escudo ligeiramente ajustada de 175/250/400 para 175/250/350.

Campeões

Nenhum campeão de custo um deve receber ajustes na próxima atualização, 10.23. Mas campeões como Aphelios e Xin Zhao estão sendo retrabalhados.

Aphelios

As torres não ativam mais efeitos de ataque.

As torres não concedem mais mana, mas ainda ativarão efeitos ao acertar.

Mana ajustado de 90/180 para 40/80.

A velocidade de ataque mudou de 0,7 para 0,75.

Xin Zhao

Novo feitiço: Xin Zhao balança sua arma ao seu redor, distribuindo 300/325/350 por cento de seu DdA para inimigos próximos e ganha 50/60/75 de Armadura e Resistência Mágica para o resto do combate.

Mana ajustado de 0/30 a 40/80.

Um erro foi corrigido que impedia Xin Zhao de aplicar um ataque crítico.

Outros campeões como Ahri e Talon receberam pequenos enfraquecimentos, fornecendo a outros competidores uma chance de contra-atacar seus ataques poderosos. E várias unidades de custo cindo foram fortalecidas, fornecendo várias opções durante os estágios finais do jogo.

Custo Dois

O roubo de DdA de Zed foi ajustado de 20/30/40 para 30/35/40 por cento.

O dano do feitiço de Zed aumentou em uma estrela de 25/50/75 para 40/50/75.

Custo Três

A velocidade de ataque de Akali aumentou de 0,75 para 0,85.

A vida de Kalista por flecha aumentou de 4/6/8 para 4/6/9 por cento.

O dano do feitiço de Katarina aumentou de 600/900/1600 para 750/900/1600.

Armadura de Kennen aumentada de 20 para 30. Resistência Mágica aumentou de 20 para 30. Dano mágico reduzido de três estrelas para 1200.

Custo Quatro

O feitiço de Ahri foi ajustado para uma canalização que pode ser interrompida, fazendo com que ela seja liberada mais cedo com força reduzida e impacto menor. O dano mágico aumentou de 475/675/3000 para 500/700/3000.

Vida de Ashe reduzida de 650 para 600. Armadura reduzida de 25 para 20.

Mana de Sejuani ajustado de 50/130 para 70/150.

Talon agora tem como alvo a unidade de armadura mais baixa em vez da unidade de maior dano.

A duração do Amedrontar de Warwick diminuiu para 0,75 / 0,75 / 3. Velocidade de ataque da Fome Primitiva reduzida para 135/150/500 por cento. Erro de falha ortográfica resolvido.

Custo Cinco

As três estrelas de Lee Sin aumentaram para “realmente bom”, de acordo com Mortdog.

Mana de Lillia mudou de 75/125 para 80/120.

O alvo do feitiço de Kayn foi corrigido e ajustado para ser mais consistente em encontrar um alvo válido para o qual girar.

A atualização 10.23 no TFT entrará em vigor em 11 de novembro. Os jogadores podem testar as mudanças futuras no APT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de novembro.