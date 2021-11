Atualização 11.23 do Conjunto Seis do TFT retrabalhará Defensores e enfraquecerá unidades Mercenárias

A atualização 11.23 do Conjunto Seis do Teamfight Tactics está programada para receber um bom número de “grandes” mudanças que provavelmente mudarão o meta, mas não criarão “destruição de equilíbrio”, disse o designer do jogo, Kent “Riot Kent” Wu, e o diretor de design do jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, na Análise da atualização 11.23 hoje.

Programado para acontecer em 17 de novembro, a atualização 11.23 incluirá um retrabalho para as características Defensor e Academia, junto com enfraquecimentos para vários campeões dominantes. As unidades de característica mercenário Gangplank e Miss Fortune estão sofrendo enfraquecimentos, junto com uma série de outros enfraquecimentos na característica, conforme revelado durante a Análise da atualização.

Mortdog também disse que um retrabalho do Defensor é uma “correção de design”. A característica não será mais capaz de deter os campeões do Set Six que têm imunidade de controle de grupo ou foram atingidos por um Zéfiro. Isso inclui unidades Colossos, nas quais a característica está recebendo um fortalecimento de redução de dano de 25 para 30 por cento.

Um total de quatro campeões do Conjunto Seis do TFT estão programados para ver os ajustes, incluindo enfraquecimentos para Gangplank e Miss Fortune e um fortalecimento para Galio. Aqui estão as alterações propostas:

Gangplank : Vida reduzida para 750 e o dano de ataque cairá em cinco para 75

: Vida reduzida para 750 e o dano de ataque cairá em cinco para 75 Gangplank : Armadura e resistência mágica reduzidas de 45 para 40 e dano de base da habilidade enfraquecida para 110/135/170.

: Armadura e resistência mágica reduzidas de 45 para 40 e dano de base da habilidade enfraquecida para 110/135/170. Miss Fortune : Velocidade de ataque reduzida para 0,7 e sua habilidade foi enfraquecida para 275/375/550

: Velocidade de ataque reduzida para 0,7 e sua habilidade foi enfraquecida para 275/375/550 Samira : O dano de ataque foi reduzido em cinco para 80 e o tempo de lançamento de sua habilidade foi ligeiramente reduzido, enquanto a habilidade de Samira foi enfraquecida para 165/170/180 por cento.

: O dano de ataque foi reduzido em cinco para 80 e o tempo de lançamento de sua habilidade foi ligeiramente reduzido, enquanto a habilidade de Samira foi enfraquecida para 165/170/180 por cento. Galio: A mana inicial foi aumentada para 200/300 e seu dano de habilidade foi aumentado para 150/250/2000.

Dano de ataque e poder de habilidade fornecidos aos campeões da Academia também terão um enfraquecimento em cada ponto de poder, com seis e oito sendo atingidos com mais força do que dois e quatro. A característica Guarda-costas está recebendo um retrabalho que fornece um novo escudo que nunca cai até que esteja totalmente esgotado. E a característica Atirador de Elite está obtendo um aumento no alcance de uma casa, enquanto todos os campeões dentro da característica estão tendo seu alcance reduzido em uma casa, melhorando as unidades que recebem um emblema de Atirador de Elite.

A atualização 11.23 está programada para acontecer em 17 de novembro. Todos os ajustes de balanceamento revelados durante a Análise da atualização 11.23 estão sujeitos a alterações antes da atualização ocorrer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de novembro.