As 3 melhores composições do meta da atualização 10.24B do TFT

Um total de cinco enfraquecimentos do Teamfight Tactics foram aplicados após a atualização 10.24, mudando o meta ligeiramente enquanto fornece equilíbrio ao longo de cada estágio.

Antes da atualização 10.24 B de hoje, Zed Ninja e Warwick Divino dominavam os estágios do meio e do final do jogo no meta. Warwick pode permanecer como uma composição de nível A, mas os Ninjas provavelmente voltarão para o nível B. Tomando seu lugar como as melhores composições do 10.24 provavelmente serão seis Crepúsculos, Adeptos Caçadores e Atiradores. Diana, Double Bubble e Mestres de Guerra também são composições sólidas para jogar se a aleatoriedade estiver do seu lado.

Aqui estão três das melhores composições de equipe para usar após a atualização 10.24B do TFT.

Crepúsculo

Crepúsculo não é uma composição fácil de realizar, mas é extremamente poderosa quando montada. Com um fortalecimento para Jhin na atualização 10.24 aumentando seu dano de ataque, o Atirador é um sólido segundo carregador atrás de Riven. Gume do Infinito, Último Sussurro e Anjo Guardião ainda são os melhores itens para Jhin. E os itens de Riven são itens de tanque flexíveis que incluem Colete Espinhoso, Mercúrio e Centelha Iônica.

Um campeão Escolhido Crepúsculo para alcançar seis Crepúsculos é necessário se quiser disputar os dois primeiros lugares. Riven é a melhor escolha seguida por Cassiopeia. Outras opções incluem Vayne, Thresh e Lillia. Cultista era a segunda característica preferida e ainda deve ser uma escolha sólida, apesar do enfraquecimento da atualização 10.24 B. Os jogadores podem flexionar os outros espaços com campeões sólidos como Kayn, Azir e Zilean.

Adeptos Caçadores

Warwick pode não ser tão forte após um enfraquecimento no Furacão de Runnan na atualização 10.24 B do TFT, mas Caçadores ainda é uma nível S. Longe vão os dias de seis Sabugueiros com Ashe. A composição agora é mais consistente com Kindred, Ashe e Warwick. Kindred é um dos campeões de meio de jogo mais subestimados e mais fortes e pode ser flexível em várias versões iniciais. Como uma carregadora secundária na composição de Adeptos Caçadores, os itens que funcionam melhor em Kindred são Efeito Azul, Manopla Adornada e Gume do Infinito.

Ashe ainda é a carregadora principal da composição, com itens como Mercúrio e Anjo Guardião. Outros itens que ela pode utilizar bem incluem Mão da Justiça, Sedenta por Sangue e Lâmina da Fúria de Guinsoo. Aralto de Zeke também é uma alternativa sólida em uma unidade ao lado de Ashe e Warwick. Caçadores não levarão a composição para uma colocação superior, no entanto. Adepto é uma característica necessária utilizando campeões como Irelia, Shen e Yone. Um Adepto Escolhido nos estágios finais do jogo (Shen ou Yone) é particularmente forte. Espírito é outra característica que fornece um sólido aumento de velocidade enquanto Ofuscante funciona bem durante as fases do meio do jogo.

Atiradores

Sem Zed e Yone aterrorizando as retaguardas alheias, espere ver um renascimento dos Atiradores na segunda metade do meta do TFT. O fortalecimento de Jhin em conjunto com Teemo ou Vayne com três estrelas pode trazer a composição de volta ao status de nível S. Jinx não é mais a carregadora principal após enfraquecimentos para seu atordoamento, mas ela ainda é uma unidade poderosa que também pode fornecer sinergias com Fortuna durante os estágios iniciais e no meio do jogo. Jhin deve ser o carregador principal, seguido por Jinx ou Riven. Tornar Vayne três estrelas também é forte, junto com Teemo.

Atiradores é uma composição flexível para construir. Caso os itens ou unidades falhem em se juntar, é fácil fazer a transição para Crepúsculo ou Adeptos Caçadores. Os melhores itens em Jhin incluem Gume do Infinito, Último Sussurro e Anjo Guardião. Fortalecer outro Atirador com Aralto de Zeke e Medalhão dos Solari de Ferro fornecerá a velocidade necessária e proteção de escudo durante os estágios finais do jogo. Os outros atiradores de elite são flexíveis com itens, mas tente equipar Jinx com Lança de Shojin e Vayne com Lâmina da Fúria de Guinsoo para maximizar seu poder de fogo.

