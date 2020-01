Ubisoft toma medidas contra invasores DDoS de Rainbow Six Siege

A Ubisoft entrou com uma ação contra os proprietários do site, supostamente responsável por ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) contra servidores de Rainbow Six Siege. O processo, aberto na quinta-feira na Califórnia, lista várias pessoas de todo o mundo.

Os ataques DDos têm sido um grande problema no Rainbow Six Siege. Os trapaceiros usam os ataques para desacelerar as partidas e potencialmente travar os servidores para fazer com que a equipe adversária saia do jogo. Os trapaceiros receberiam pontos de classificação, enquanto a outra equipe sofreria uma penalidade por sair deixar a partida.

Os ataques DDos se tornaram um problema tão grande que a Ubisoft foi forçada a tomar medidas em setembro passado. A Ubisoft implementou um plano robusto para impedir os ataques e reduzir a quantidade de partidas afetadas. As mudanças resultaram em uma redução de 93% dos ataques, de acordo com a Ubisoft, e agora eles estão indo atrás de não deixar pontas soltas, resolvendo o problema na fonte.

Os réus supostamente operam um site chamado SNG.ONE. O site vende assinaturas com preços que variam de US$ 30 por mês até US$ 299,85 para acesso vitalício ao servidor. Rainbow Six não era o único alvo em potencial para clientes pagantes. Uma captura de tela na reclamação lista outros alvos, como Fortnite, FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare.

A Ubisoft alega que os réus estão “cientes dos danos” que seus serviços fornecem. Um tweet agora excluído de um ou mais dos réus zombou dos esforços da Ubisoft para impedir os ataques. Os réus também sabiam que um processo era iminente e, por isso, tentaram “ocultar evidências sobre seu envolvimento”, de acordo com o processo. Os réus admitiram ter criado o aviso de apreensão falso “para fazer a Ubisoft admitir que eles têm um problema”.

A Ubisoft solicitou aos tribunais que desligassem os sites e pedem por indenização.

