Ubisoft processa Apple e Google por cópia de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um dos jogos mais populares do mundo, com milhões de pessoas conectando-se para jogar todos os dias. O jogo tem várias imitações que tentam captar a jogabilidade e o estilo do jogo de tiro. Um jogo, no entanto, é parecido demais para a Ubisoft, que processou a Apple e a Google por causa de uma suposta imitação de Rainbow Six Siege chamada Area F2.

A Bloomberg informou que a Ubisoft apresentou uma queixa em um tribunal federal na sexta-feira e alega que Area F2 é uma “cópia quase idêntica” de Rainbow Six Siege e que copia vários aspectos importantes do popular jogo. Area F2 copia a interface do Rainbow Six Siege, a tela de seleção de operador e o placar final.

Area F2 foi criado pela Ejoy.com, que pertence à corporação chinesa Alibaba. A Alibaba adquiriu a Ejoy.com em 2017 para expandir o mercado de jogos para dispositivos móveis. A Ejoy.com começou a promover o Area F2 nos Estados Unidos no ano passado nas mídias sociais, e o jogo ficou disponível para download em abril.

Atualmente, Area F2 está disponível apenas em dispositivos móveis, enquanto o Rainbow Six Siege está disponível em consoles e PC. Rainbow Six é um dos títulos de maior sucesso da Ubisoft, por isso não é surpresa que eles estejam prontos para tomar medidas legais contra imitadores.

A Ubisoft alega que a Apple e a Google foram notificados de que o Area F2 violou seus direitos autorais, mas que as duas empresas se recusaram a remover o jogo de suas lojas. Ambas as empresas ainda não comentaram o processo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 16 de maio.