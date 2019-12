Ubisoft homenageia desenvolvedor de Gris com skin e amuleto de armas em Rainbow Six: Siege

O título independente Gris ganhou o prêmio Games For Impact durante o The Game Awards na noite passada e a Ubisoft prestou homenagem à equipe em seu aniversário com alguns itens exclusivos em Rainbow Six: Siege.

Gris foi lançado em 13 de dezembro de 2018 e foi indicado a vários prêmios. O jogo é gira em torno de uma garota chamada Gris, que está “perdida em seu próprio mundo” e está lidando com um trauma em sua vida, segundo o site oficial da desenvolvedora, Nomada Studios. O estilo de arte e sua paleta de cores etérea e sonhadora são o que atraiu muitos fãs para o jogo, mas os temas subjacentes e o assunto emocional é o que dá a Gris seu poder de envolvimento.

A Ubisoft prestou homenagem ao vencedor do Games For Impact ao lançar uma skin e um amuleto de arma no Rainbow Six: Siege no aniversário do estúdio. A skin e o amuleto são inspirados diretamente no estilo de arte do jogo e a skin é facilmente uma das melhores lançadas recentemente. Os fãs mostraram uma apreciação quase universal da skin e do que ela representa. A única queixa dos jogadores parece ser por não ser um amuleto universal e estar disponível apenas para a SMG Scorpion de Ela.

Rainbow Six Siege on Twitter Happy anniversary to our friends over at @nomadastudiobcn! To celebrate, we’re giving the GRIS® weapon skin and charm to all our players who log in between now and Sunday, December 15th. Also congratulations on winning the #GameAwards Games For Impact award!

Embora os fãs possam ficar chateados com o uso limitado da skin de Gris, parece ser uma escolha pensada da Ubisoft. Gris e Ela compartilham uma estética semelhante em se tratando de penteado e cores fortes. Correlação nem sempre equivale a causalidade, mas parece bastante intencional aqui.

A skin e o amuleto de Gris estão disponíveis até domingo, 15 de dezembro. Tudo o que os fãs precisam fazer para adquirir os itens exclusivos é o login no Rainbow Six Siege antes do dia 15 de dezembro. É um crossover estranho, mas deu aos fãs uma das melhores skins dos últimos tempos e os expôs a um tipo de jogo completamente diferente do Siege.

Gris está disponível no Steam com 50% de desconto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 13 de dezembro.