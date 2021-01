Técnico mav, do time de Rainbow Six Siege da Team Liquid, é suspenso após acusações de abuso

Segundo um comunicado da Team Liquid, o técnico de Rainbow Six Siege da equipe, Rafael “mav” Loureiro Freitas, foi suspenso após ser acusado de abuso por sua ex.

O depoimento da ex contém diversas capturas de tela, incluindo descrições de abuso físico e psicológico que podem ser gatilhos. Em um tweet, agora excluído, o jogador admitiu: “sim (…) eu empurrei minha ex”.

“Depois de tomarmos conhecimento sobre os incidentes citados ontem, nós imediatamente começamos uma análise para determinarmos as medidas a serem tomadas, com base no código de conduta da Team Liquid”, diz o comunicado da Liquid. “A investigação ainda está em curso e levaremos um tempo para nos certificarmos de que estamos analisando toda e qualquer informação a nós disponibilizada. Divulgaremos uma atualização assim que a investigação for concluída.”

🇧🇷 Comunicado

🇺🇸 Statement pic.twitter.com/eZqAYmyiUQ — Team Liquid BR 🇧🇷 (@TeamLiquidBR) January 6, 2021

Gente, eu disse sim que errei em empurrar minha ex, não se deve empurrar NINGUÉM e ponto, mas não foi como retratado, mas claro que vou para sempre ser o cancelado e ter que ler coisas como abusador quando eu empurrei ela para se afastar, enfim boa noite a todos — Liquid mav (@mavfps) January 6, 2021

Mav é considerado um dos pilares da cena de Rainbow Six Siege no Brasil. Por muito tempo, ele fez parte do elenco estelar da FaZe Clan, mas foi demitido após o LATAM Mini-Major de agosto, onde o desempenho do time foi decepcionante. Mav também foi um dos jogadores mais importantes da FaZe Clan na Temporada 8 da Pro League, quando a equipe chegou à final e perdeu de 0-2 para a G2. Ao todo, ele já participou de três edições do Six Invitational.

Pouco depois do LATAM Mini-Major de agosto, mav entrou como técnico da Team Liquid, ajudando o time a vencer o LATAM Mini-Major de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 06 de janeiro.