Progressão entre todas as plataformas chegando ao Rainbow Six Siege

Se você começou a jogar Rainbow Six Siege no console e mudou para o PC, você finalmente terá todos os seus desbloqueios em todas as plataformas.

A Ubisoft anunciou hoje durante a apresentação Ubisoft Forward E3 2021 que a progressão cruzada chegará a todas as plataformas no “início de 2022”.

Além disso, jogadores de Luna, Stadia e PC jogarão entre si em jogo cruzado a partir de 30 de junho. Os jogadores de Xbox e PlayStation também terão jogo cruzado, mas apenas entre outros jogadores de console. O jogo cruzado de console chegará no início de 2022.

Rainbow Six Siege sempre foi um jogo dividido. É um jogo enorme e no topo das paradas em consoles, mas o cenário oficial de e-sports e a grande maioria das mudanças de balanceamento são para PC. Havia uma cena de eSports no console, mas foi cancelada em 2017.

Muitos jogadores começaram a jogar no console e atualizaram para a versão para PC do jogo com o passar do tempo. A progressão cruzada permitirá que os jogadores levem todas as skins de e-sports exclusivas “sazonais” ou iniciais do “Programa Piloto” de suas contas de console para suas contas de PC e vice-versa.

O jogo cruzado entre consoles e plataformas Stadia, PC e Luna também é uma adição bem-vinda. O Siege não tem assistência de mira no console, e os jogadores de console estariam em desvantagem jogando contra jogadores no mouse. Atualmente, a Ubisoft desabilitou o suporte nativo a mouse e teclado na versão do console do Siege, mas existem soluções alternativas que frustram a comunidade do console diariamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 12 de junho.