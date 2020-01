Os melhores agentes defensores de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um jogo imensamente complicado de se começar. Mas queremos facilitar sua vida, por isso compilamos nossas escolhas para alguns dos melhores agentes defensores do jogo.

De âncoras a especialistas em armadilhas, temos tudo o que você precisa. Alguns dos atuais favoritos podem não estar presentes por serem novos no jogo e exigirem mais tempo e testes antes de serem analisados dentro do meta.

Aqui estão nossas escolhas para os principais Agentes defensores no Rainbow Six Siege a partir da Operation Shifting Tides.

Echo

Tem uma razão para o Echo ser muito banido nas partidas. A decisão da Ubisoft de dar a esse defensor de blindagem 3 e velocidade 1 dois drones Yokai faz dele extremamente perigoso em partidas mais longas. A capacidade das rajadas sônicas do Yokai de cancelar a ação de um agente plantando um defuser faz de Echo um dos melhores e mais odiados agentes em todo o Siege.

O Echo tem um poder imenso em qualquer ponto de uma partida e um equipamento estelar. A MP5SD é exclusiva de Echo. Claro, você pode usar a espingarda SuperNova, mas não é muito aconselhável com uma SMG tão forte. Da mesma maneira, não há razão para não escolher usar a pistola-metralhadora Bearing 9 em vez da P229.

Acreditamos que Echo seja melhor que o Maestro por seus drones Yokai serem um pouco mais difíceis de serem detectados pelos atacantes, a menos que estejam usando uma IQ. A Ubisoft tornou os drones Yokai bem mais visíveis, mas ainda assim, alguns jogadores ainda sentem dificuldades para lidar com eles antes que seja tarde demais. Echo tem um grande poder de defender e provavelmente sempre será um dos principais operadores banidos devido à sua flexibilidade e potência em geral.

Smoke

Smoke é a prova de que a Ubisoft tinha uma visão planejada para o Siege antes mesmo dele tomar forma. É um dos agentes originais do jogo base, Smoke prova que ainda tem o seu valor. Com um dos dispositivos mais difíceis de lidar ​​do jogo, sua Granada de Gás Composto Z8 pode acabar com um ataque bem coordenado, transformando-o em uma confusão. Quando o gás atinge um atacante, existe apenas algumas opções para ele: recuar ou avançar.

O operador do SAS é muito parecido com Echo, pois você deve mantê-lo na linha de trás como uma âncora, especialmente se seus vigilantes não conseguirem fazer os invasores desperdiçarem tempo o suficiente. Smoke é excelente para negar a entrada e implantações. Mesmo que seu gás tóxico não impeça a animação da implantação do defusor, ele força o atacante a desistir ou correr o risco de morrer antes que a animação termine. Isso cria a oportunidade do controle defensivo do defusor.

Em termos de equipamento, Smoke não tem um dos mais poderosos, mas ele compensa com utilidade. A M590A1 é a nossa espingarda favorita no jogo e é ótima para fazer alguns buracos para atirar gás tóxico nos atacantes desavisados. A SMG-11 também fornece um pouco mais de alcance ao kit de Smoke e o ajuda a inclinar-se melhor.

Lesion

O Lesion é um daqueles agentes que ultrapassa uma classificação. O agente da Blood Orchid é uma mistura repugnantemente forte de inteligência, armadilha e negação. As minas Gu de Lesion fornecem informações quase ilimitadas nas mãos de um jogador habilidoso, perseguição constante na forma de atacantes tendo que puxar as agulhas se eles ficarem presos nas minas, e negação de muitas formas.

A flexibilidade que Lesion oferece ao jogador e sua equipe é praticamente incomparável neste momento do ciclo de vida do jogo. Combine sua flexibilidade com a sólida T-5 SMG e algumas granadas de impacto, e “está pronto o sorvetinho”. Você deve escolher com cuidado onde deixar suas Minas Gu, pois elas podem fornecer uma visão precisa de onde está um inimigo, se você puder acompanhar onde suas mina está localizada.

Guardar algumas Minas Gu na manga para uma boa negação também é uma boa opção se os invasores chegarem tão longe. É comum os jogadores que estão aprendendo a jogar de Lesion soltar tudo o que tem desde o início, mas à medida que se acostumam a um estilo de jogo “mais inteligente, menos direto”, aparecem muitas oportunidades para mudar a maré de qualquer partida com Lesion.

Bandit

Em vez de simplesmente melhor que o outro, Bandit ganha nosso voto sobre Kaid por um motivo: Bandit resistiu ao teste do tempo. Mesmo com Kaid invadindo o território do agente do jogo base, o Bandit se manteve a frente, negando a entrada. O Fio de Choque de Dispositivo Elétrico Rudimentar do Bandit parece de baixa tecnologia em comparação com a Electroclaw de Kaid, mas trabalha é muito efetivo contra a onda esmagadora de um ataques coordenados.

A diferença entre Kaid e Bandit é que o Fio de Choque é um pouco mais rápido. A diferença de milissegundos pode fazer a diferença para a rodada no momento de uma boa defesa. Bandit tem feito um ótimo trabalho em segurar as defesas.

Kaid é um agente forte e a Ubisoft continua impulsionando ele, mas o MP7 do Bandit faz mais estrago do que a variante AUG SMG de Kaid. No geral, há um nível de conforto com o Bandit que ainda não existe com Kaid devido ao seus balanceamentos. Ter o controle de Kaid é mais desafiador, parece que ainda falta alguma coisa, enquanto o Bandit manteve uma tem uma estabilidade desde o início do Siege.

Jӓger

Jӓger é outro agente de destaque do jogo base que praticamente não teve concorrência até que Wamai entrou em cena com a Operação Shifting Tides. O agente da GSG9 é uma visão bem-vinda em quase qualquer momento, a menos que não consiga configurar sua Defesa Ativa (ADS). Sua ADS pode interceptar granadas no ar, tornando elas inúteis.

O que faz de Jӓger um dos melhores agentes defensivos é o seu estilo de jogo “drop and go”. Se todas as suas defesas forem plantadas para seus companheiros de equipe, Jӓger poderá percorrer o mapa com extrema letalidade devido à Carbine 416-C, que foi o único rifle de defesa até Mozzie chegar com a Operação Burnt Horizon. A velocidade, a utilidade sem igual e a letalidade de Jӓger fizeram com que ele se mantivesse no topo de Siege.

Ninguém faz como o Jӓger, e mesmo Wamai disputando o trono, o 416-C ainda é melhor que AUG de Wamai. Jӓger é um agente extremamente confortável para aprender a jogar e ainda mais satisfatório para dominar em termos de encontrar o posicionamento ideal de suas ADS em cada mapa. Os jogadores também podem ser criativos com o posicionamento e trabalhar com sua equipe para manter os principais pontos de acesso protegidos. Apesar de velho, Jӓger ainda é um gênio.

