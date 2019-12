Os melhores Agentes Atacantes de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um jogo imensamente complicado para pular. Mas queremos facilitar sua vida, por isso compilamos nossas escolhas para alguns dos melhores agentes de ataque do jogo.

De demolidores de superfície frágil aos que cobrem os flancos, temos tudo o que você precisa. Alguns dos atuais favoritos podem não estar presentes por serem novos no jogo e exigirem mais tempo e testes antes de serem analisados dentro do meta.

Aqui estão nossas escolhas para os principais Agentes de ataque no Rainbow Six Siege a partir da Operation Shifting Tides.

Buck

Captura de tela via Ubisoft

Se você está procurando um demolidor de superfície frágil, então Buck é sua melhor aposta. Embora seja verdade que Sledge seja também um grande demolidor de superfícies reforçadas, seu dispositivo único às vezes deixa o jogador em uma situação precária. Para nós, a vantagem de Buck está em poder causar tanta destruição quanto Sledge, mas a uma distância um pouco maior.

Ter um pouco de espaço para respirar e também pressionar a equipe defensora é uma situação ideal para a sobrevivência. Como Buck, você vai querer causar o máximo de destruição possível com a espingarda sub-montada Chave do Esqueleto. Mas também vai querer estar de pé para o empurrão final se o relógio correr contra o seu time.

A Chave do Esqueleto é uma opção decente para aqueles encontros de última hora que podem não exigir precisão tanto quanto exigir uma arma poderosa. Novamente, é muito mais fácil correr atrás de um objetivo e pegar uma morte com a Chave do Esqueleto do que com a marreta de Sledge, a menos que você esteja usando a espingarda de Sledge ou esteja só pelos memes.

Buck também tem acesso ao robusto rifle de assalto C8-SFW e ao rifle de atirador menos usado, CAMRS. Ter Granadas de Fragmentação em seu kit é o que coloca Buck um pouco acima do resto. A capacidade de abrir um buraco acima ou abaixo de um objetivo para destruir armadilhas é muito útil. Para iniciantes, recomendamos o Sledge, pois o jogador cometerá erros que vão render bastante experiência com demolidores de superfícies frágeis.

Hibana

Captura de tela via Ubisoft

Hibana está em nossa lista das melhores escolhas mais ou menos pela mesma razão pela qual Buck levou a vantagem sobre Sledge. Além de haver mais flexibilidade do que com o Thermite, há também um nível adicional de segurança. O lançador X-KAIROS da Hibana permite que o jogador atacante escolha o tamanho da abertura ao demolir uma superfície reforçada.

Em vez de ter que encostar na superfície para usar seu dispositivo único, Hibana pode ter mais espaço ao demolir essa superfície. Ser capaz de realizar uma demolição de superfície reforçada e manter um ângulo a uma pequena distância é muito mais confortável do que se colocar em perigo como o Thermite.

Uma das únicas desvantagens de Hibana é que seu rifle de assalto Type-89 tem um pente menor que a média. Menos balas por pente significa que o jogador terá que ter uma precisão melhor que a média para valer a pena para sua equipe. Isso realmente não deve ser um problema para jogadores experientes, mas para iniciantes, recomendamos o uso do Thermite até que eles se sintam mais confortáveis ​​em tiroteios.

Gridlock

Captura de tela via Ubisoft

Por mais forte que Gridlock tenha se tornado dentro e fora da Pro League, é incrível que ela só exista desde a Y4S1. A Atacante australiana pode oferecer uma grande antimovimentação e é uma ótima candidata para cobrir os flancos, ou mesmo para plantar o desativador quando as coisas ficarem difíceis.

A combinação de dispositivos e equipamentos de Gridlock é o que lhe dá uma vantagem sobre a Nomad. Embora Nomad seja uma agente fantástica, ainda melhor hoje do que no lançamento, ela tem equipamentos que muitos jogadores acham desconfortáveis. Nomad está em uma boa quantidade de jogos na Pro League, mas ela precisa de um pouco mais de coordenação para jogar com a mesma eficácia que Gridlock.

Ter a opção de bloquear uma rota de flanco inimigo e negar o acesso dos vigilantes ao local para uma retomada é o que faz os Ferrões TRAX da Gridlock uma ferramenta de ataque incrível. Como os Ferrões TRAX se replicam e se espalham para preencher o espaço, não há como contornar o dispositivo, a menos que o defensor o destrua. O barulho gerado avisará Gridlock, e se a equipe estiver em comunicação, será como tirar doce de criança.

O mesmo pode ser dito para bloquear um local de bomba. Uma vez dentro ou se aproximando, Gridlock pode efetivamente bloquear ou expulsar os defensores do local com seus Ferrões TRAX. É um dispositivo único realmente interessante que recompensa estilos de jogo flexíveis, comunicação e, em geral, é um pouco mais confortável e confiável do que o Airjabs da Nomad.

Thatcher

Captura de tela via Ubisoft

Não precisa ter muito dedo quando se trata do Thatcher, o agente de apoio mais valioso em todo o Rainbow Six Siege. Não há mais ninguém que possa fazer o que Thatcher faz. Seu dispositivo único é de longe um dos mais simples, porém mais eficazes quando usado corretamente. O agente não demora nada para aprender depois da primeira vez que alguém grita com você “Essa parede, Thatcher!”

Além de ser um agente fácil de jogar, Thatcher também é um suporte inestimável que pode ditar rapidamente ditar o andamento de uma rodada. Os defensores estão tranquilos eletrizando as defesas com o Bandit? Thatcher. Os defensores estão jogando com um Kaid? Thatcher. Defensores te vendo nas câmeras muitas vezes? Thatcher. Um agente realmente muito flexível e fácil de usar, depois que aprender.

Ninguém jamais reclamará de um Thatcher na equipe, a menos que ele não consiga realizar seus dois trabalhos, que é não morrer e jogar um EMP na parede. Sem Thatcher, Thermite nunca informaria à equipe que há “um grande buraco chegando!“

Jackal

Captura de tela via Ubisoft

Jackal é o agente que mudou o cenário de como a movimentação defensiva funciona em Siege. Antes de Jackal, não havia realmente nenhuma maneira de rastrear os vigilantes e expulsar os espreitadores de seus esconderijos. Quando Jackal chegou em Velvet Shell, os vigilantes sofreram com a perseguição que Jackal era capaz de fazer em qualquer ponto de uma partida.

A capacidade do agente GEO de rastrear seus oponentes com o Eyenox Modelo III fez do Jackal um dos agentes mais banidos em todo Siege. Embora sua taxa de banimento seja alta em níveis mais altos, ele é um dos banimentos mais frequentes de modo geral e por boas razões. Jackal pode causar medo em vigilantes incapazes de manter a compostura ao serem rastreados.

Combine o dispositivo único de Jackal com o raio laser que é o rifle de assalto C7E e a espingarda secundária ITA12S, então vai ver que não precisa de dedo para jogar com ele, motivo pelo qual o operador é banido com tanta frequência. Jackal é tão único quanto Thatcher, mas seu equipamento é muito mais forte e não depende de sinergia, fazendo com que seja um agente estilo lobo solitário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 19 de dezembro.