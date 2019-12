Novo mapa de R6, Estádio, vaza antes do SI 2020

O Six Invitational 2020 está chegando e parece que o mapa de Rainbow Six Siege para o evento vazou.

Os fãs já sabiam que haveria algum tipo de evento especial a ser lançado junto com o SI 2020 desde a final em Tokoname, Japão, em novembro. A Ubisoft mostrou um pequeno trailer do evento, com os agentes vestindo as cores de seus países. O evento parecia ser tipo uma Olimpíada.

https://streamable.com/qg3tl

Hoje, os fãs tiveram notícias do que pode estar vindo por aí com o SI 2020. O mapa vazado se chama simplesmente Estádio e é, essencialmente, o que se esperaria pelo nome dele, apesar de ter alguns obstáculos no caminho. O líder, Harry, também fica à frente no começo da partiad. Parece que Harry fará comentários sobre os agentes escolhidos antes de a partida começar. O mesmo deve acontecer para a animação de melhor jogador no fim da partida.

Roly Noly on Twitter Invitational Game Mode/Event -> Has Pick/Ban Phase -> Some operators spawn with Invitational skins by default -> “New” Map Full Video SoonTM

A aparência do mapa é estranha se comparada com os outros cenários que o jogo já explorou. Parece quase um híbrido entre Hereford e algo novo. Parece ser o primeiro visual do Ano Cinco ou o último evento do Ano Quatro de Rainbow Six Siege.

RolyNoly_MozzieInvtitationalEndScreen Check out this video on Streamable using your phone, tablet or desktop.

Será preciso esperar a revelação oficial antes de pôr as mãos no mapa novo. Mas a espera não deve ser longa, já que o Six Invitational 2020 acontece em Montreal de 7 a 16 de fevereiro. Os fãs ansiosos para ver o SI 2020 ao vivo podem entrar no site oficial da Ubisoft para ver as informações do evento e comprar ingressos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 12 de dezembro.