Estrela do Norte do Rainbow Six Siege ativa hoje em todas as plataformas

A próxima temporada de Rainbow Six Siege, Estrela do Norte, será lançada hoje, de acordo com um anúncio surpresa da Ubisoft.

O tempo de inatividade aproximado será de uma hora por plataforma. Para usuários da Steam e Ubisoft Connect, o download esteve disponível às 10h. Para Xbox, você pôde baixá-lo a partir das 11h, e para PlayStation, 12h. O tamanho da atualização será de 4GBs para Steam, 6GBs para Ubisoft Connect, 4GBs para Xbox One, 5GBs para Xbox Series X e 4GBs para PS4 e PS5.

🛠Y6S2 Maintenance🛠



The Y6S2 North Star patch will be deployed today, June 14th for all platforms.



Approximate downtime: 1 hour per platform



Maintenance times and patch sizes below 👇 pic.twitter.com/u9WDY41nSN — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) June 14, 2021

A Estrela do Norte apresentará Thunderbird, uma defensora agressiva armada com o Spear .308, o Bearing-9, e uma escolha entre a célula nitro e granadas de impacto. Ele também traz soluções para a exibição de buracos de bala e a propagação do reservatório de gás tóxico do Smoke. Favela também foi retrabalhado, mas não espere vê-lo no classificado ou não, é um mero retrabalho casual.

Ao todo, Estrela do Norte não tem muito conteúdo novo, mas vem com uma tonelada de pequenos ajustes de jogo para melhorar a qualidade de vida do título. As soluções para experiências frustrantes como buracos de bala e retrabalho de mapas são boas, mas as reclamações da comunidade sobre a falta de novo conteúdo aumentam a cada temporada, onde não há dois novos operadores e um novo mapa como em todas as operações até Y5S1.

Independentemente disso, a nova temporada irá empolgar e revigorar os fãs de Rainbow Six Siege, mesmo que seja por um período de tempo menor do que no passado. A nova operadora e alguns ajustes ou enfraquecimentos para operadores existentes, como Mira e Melusi, devem fazer mudanças novas no jogo por enquanto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 14 de junho.