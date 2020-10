Como verificar o status do servidor de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um popular jogo de tiro tático em primeira pessoa que atrai milhares de jogadores todos os dias. A jogabilidade única exige que os jogadores usem dispositivos ou habilidades especiais para superar seus oponentes em um ambiente semi-destrutível que garante que cada partida seja diferente.

Mas, como a maioria dos jogos, os servidores do Rainbow Six Siege terão problemas que impedem os jogadores de se conectar a partidas online. Muitas vezes, é uma experiência frustrante que deixa os fãs coçando a cabeça, se perguntando se o problema está na extremidade deles ou é um problema de rede.

Aqui estão algumas maneiras de verificar o status do servidor do Rainbow Six Siege para entender o problema e tentar descobrir quando você pode voltar a uma partida.

Status oficial do servidor de Rainbow Six Siege

A Ubisoft tem um site oficial dedicado a rastrear quaisquer problemas com o serviço Rainbow Six Siege em todas as plataformas. Os jogadores podem verificar rapidamente se há algum problema no PC, PS4 ou Xbox One e expandir cada seção para obter mais informações.

As seções individuais dividem cada plataforma por conectividade, autenticação, armazenamento e combinação. As informações confirmam se cada seção está operacional ou inativa para ajudar os jogadores a entender qual área do jogo está apresentando problemas.

O site oficial é atualizado regularmente e deve ser sua primeira parada ao verificar o status do servidor do Rainbow Six Siege.

Mídia social

As contas oficiais de mídia social para Rainbow Six Siege também atualizarão os fãs com informações se o jogo estiver enfrentando problemas graves que afetem a maioria da base de jogadores. A Ubisoft normalmente anuncia um problema e diz que está trabalhando para resolvê-lo. Ele fará o acompanhamento quando o problema for resolvido, o que geralmente leva algumas horas, a menos que seja um problema grave.

Os jogadores também podem verificar se outros membros da comunidade estão falando sobre problemas de servidor no Siege. Tente digitar os problemas do servidor Rainbow Six na barra de pesquisa do Twitter e veja se muitos outros jogadores estão relatando o mesmo problema. Os jogadores costumam anunciar seus problemas antes que eles apareçam no radar da Ubisoft.

Essa é uma excelente maneira de monitorar o jogo em seu feed de mídia social regular, mas nem sempre é o método mais preciso ou específico. Alguns problemas podem afetar a minoria de jogadores e só serão rastreados no site oficial do servidor ou por meio de terceiros.

Downdetector

Downdetector é um site popular que destaca quaisquer problemas que sites e servidores possam estar enfrentando. Ele pode detectar problemas com os servidores de Rainbow Six e divide os problemas em uma linha do tempo para ajudar os jogadores a identificar quando os problemas começaram. Ele também fornece um mapa de interrupções em todo o mundo para ajudar os jogadores a entender se é um problema regional ou global.

O Downdetector ainda destaca os problemas que os jogadores estão relatando, como conexão do servidor, login ou problemas com o site. Este não é um site oficial com suporte da Ubisoft, mas é normalmente um excelente recurso ao verificar o status do servidor do Rainbow Six Siege.

Esses recursos devem ajudá-lo a entender o status dos servidores de Rainbow Six Siege e fornecer um cronograma de quando você pode estar de volta ao jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 28 de setembro.