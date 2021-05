Como jogar de Thunderbird, a mais nova defensora do Rainbow Six Siege

Thunderbird, a mais nova adição ao Team Rainbow, lançará com North Star, a atualização Y6S2 para Rainbow Six Siege.

Há uma variedade de abordagens que você pode usar para jogar de Thunderbird. Ela é excelente como Roam que ainda pode dar uma boa utilidade aos jogadores do local da bomba com suas estações de cura Kona. Um benefício específico das Estações de Cura é a sua mobilidade. Uma vez colocados, eles podem ser pegos novamente e colocados em outro lugar. Isso significa que Thunderbird pode estabelecer uma forte posição defensiva, talvez com os dispositivos de Jager ou Wamai e um escudo desdobrável. Então, ela se estabelece como uma ameaça absoluta de um ponto fixo que pode se mover um pouco se ela precisar recuar.

Com Thunderbird, você vai querer levar o Spear .308 na maior parte do tempo. Comparada com muitas das armas de defesa, o Spear é poderosa e pode tornar Thunderbird excelente em lutas em vários alcances. Como a maioria das escopetas em R6, a Spas 12 não é confiável e o Spear mata de forma mais consistente.

No entanto, vários operadores funcionam bem com uma combinação de escopeta e pistola automática. Se você não tiver uma maneira de fazer rotações no local, Thunderbird pode, teoricamente, pegar a SPAS-12 e sua Bearing-9 de secundária. Lembre-se, porém, de que a Bearing-9 não é uma arma confiável e, em quase todas as situações, o Spear é melhor do que a SPAS.

Especificamente, você vai querer jogar Thunderbird como uma roamer. Ela não terá tanto valor quanto uma âncora, apesar de seu gadget ser um pouco do tipo “prepare e esqueça”.

A chave para sua habilidade em roam está na velocidade de Thunderbird e na mobilidade do gadget. Com alguns posicionamentos inteligentes, Thunderbird pode curar um exército de roam em movimento ou manter vivos os jogadores em áreas fortemente entrincheiradas e de alto movimento. Com suas três estações de cura no máximo, ela tem dispositivos suficientes para caber em muitas formações, especialmente as agressivas.

Com esses dois estilos distintos de gadgets e seu armamento, Thunderbird foi feita para ser jogada de forma agressiva. Sua arma é forte e ela pode se recuperar após tiroteios com muita facilidade. Se for roamer, lute. Se você for âncora, lute. Seu kit é projetado para liberar toneladas de poder de fragmentação, rapidamente. Compare-a a um Vigil em termos de habilidade de fragmentação bruta. Ela claramente tem o objetivo de dar aos defensores que querem lutar por cada centímetro do mapa mais meios para fazer isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 23 de maio.