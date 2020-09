Como jogar de Sam “Zero” Fisher em Rainbow Six Siege

A Operação Shadow Legacy do Rainbow Six Siege está agora nos servidores ativos e com ela vem Sam “Zero” Fisher, o mais novo operador da Equipe Rainbow.

Com cada novo operador, ocorrem mudanças no meta e formas otimizadas de jogar com esse personagem. Aqui estão algumas das especificações e estilos de jogo que você deseja empregar como Zero.

Zero vem com duas armas principais: a MP7 e a SC300K.

Screengrab via Ubisoft

A MP7 será confortável para jogadores mais velhos do Rainbow Six. A arma já apareceu uma vez no defensor Bandit e é amplamente apreciada por sua violenta taxa de tiro de 900 RPM e sólidos 32 de dano. A MP7 não é a escolha ideal para um atacante, entretanto, uma vez que sua falta de alcance, além dos 1,5X, limita os ângulos em que Zero pode agir. Mas em combates próximos, a arma é um demônio. Se você está planejando levar tiroteios cedo e com frequência, ou está jogando em um mapa com muitos abates ​​como Coastline, considere pegar a MP7.

Screengrab via Ubisoft

A SC300K é a arma preferida dos jogadores de Zero, apesar da menor capacidade do carregador. Suas estatísticas de mobilidade são as mesmas da MP7 e sua taxa de tiro é apenas um pouco menor. Com os 45 de dano que a SC300K causa, você não sairá perdendo com a taxa de tiro ou o carregador maior. Além disso, a SC300K tem um recuo relativamente mais fácil de controlar e tem acesso às novas miras de armas, tornando-o a melhor escolha geral para quem quer jogar de Zero.

Screengrab via Ubisoft

O dispositivo principal de Zero é o Lançador Argus, que dispara câmeras bidirecionais em quase qualquer superfície do jogo. Ele tem um laser que só pode ser usado uma vez e para causar danos mínimos a outros operadores. Mas o laser pode destruir a maioria dos itens de defesa. Quando seu Lançador Argus estiver equipado, você notará linhas brancas aparecendo ao redor da mira inicial. Uma linha branca abaixo da mira significa que uma câmera unilateral pode ser fixada nessa superfície. As linhas brancas acima e abaixo significam que a câmera pode cortar entre duas perspectivas para ver duas salas separadas. No entanto, você só pode ver um cômodo de cada vez. A câmera pode ser girada de um lado para o outro usando a barra de espaço.

Zero não é o operador de ataque mais forte em uma luta frente a frente, mas suas armas garantem que ele não seja deixado para trás. Sua utilidade é extremamente forte e é melhor nas mãos de jogadores com muita inteligência. Ele será mais forte em mapas com áreas maiores para cobrir, como Villa ou Clubhouse.

A tendência dos jogadores de Zero será usar suas câmeras do Lançador Argus, como os Twitch Shock Drones verticais, para empregar nos espelhos negros incrivelmente poderosos de Mira e nos escudos Vulcan de Goyo. Mas ele é melhor usado em outro lugar.

Para obter o máximo de Zero, pense nele como uma Valquíria na defesa. Use seu dispositivo como usaria drones de flanco e dispare uma câmera em qualquer lugar que você acha que uma Vigil ou Caviera à espreita atacaria seus companheiros de equipe. A função laser do Argus funciona como uma utilidade, mas seu verdadeiro poder está em redefinir a economia de drones, permitindo o uso mais liberal de “hot droning”, ou usar o drone em uma sala enquanto seu abatedor de entrada segue de perto para um abate de inteligência.

O acessório secundário de Zero, granada frag, também ajuda seu estilo de jogo. Para enfatizar o uso de câmeras para segurar os flancos, você não precisa usar seus lasers no utilitário, especificamente porque você tem granadas. Existe um escudo desdobrável desagradável em seu caminho? Um Evil Eye está identificando você? Em vez de queimar seu valioso utilitário de inteligência, use uma frag nele. É aconselhável usar suas câmeras nos flancos como Zero e não usá-las sem pensar no local.

Zero agora está disponível para portadores do passe do ano cinco e estará à venda para todos os outros uma semana após seu lançamento em 17 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 10 de setembro.