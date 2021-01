Como habilitar SI drops em seu canal da Twitch

O Six Invitational está chegando e com ele vêm mais drops da Twitch.

Durante a fase um desses drops do Rainbow Six Siege da Twitch, qualquer pessoa com uma conta na Twitch pode se inscrever para colocar drops em seu canal.

A primeira fase acontecerá de 21 a 31 de janeiro. As recompensas são amuletos coloridos que estarão disponíveis individualmente durante a semana.

Registrar sua conta para os drops de SI é simples. Abra o site da Ubisoft e registre-se para o programa.

Depois disso, quando você estiver jogando Rainbow Six Siege, seus visualizadores irão progredir em direção aos drops.

O Six Invitational está se aproximando rapidamente e os fãs de R6 estão erguendo o hype para o maior evento do jogo do ano. A lista de reprodução “Estrada para SI” foi ativada e os fãs agora podem jogar no mapa do estádio. O estádio só está ativo durante a preparação para o Six Invitational todos os anos.

A fase de grupos do SI ocorrerá de 9 a 14 de fevereiro e a fase de entrada será de 17 a 21 de fevereiro. Haverá drops por assistir streamers na estrada para SI e drops ao assistir o canal principal de R6 durante o Invitational em si.

