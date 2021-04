Como consertar seu microfone no Rainbow Six Siege

Uma boa pontaria e conhecimento tático de todos os mapas são dois fatores cruciais que o ajudarão a vencer as rodadas em Rainbow Six Siege. Mesmo se você conhecer os meandros de cada mapa, no entanto, você ainda precisará se comunicar com seus companheiros de equipe sobre onde seus inimigos foram vistos pela última vez.

A melhor maneira de fazer isso será por meio do bate-papo por voz, onde você pode informar seus colegas de equipe sobre as ameaças recebidas enquanto recebe os últimos desenvolvimentos do lado deles do mapa.

Porém, se o seu microfone não estiver funcionando por algum motivo, você não poderá contribuir para o fluxo constante de informações dentro de sua equipe, colocando seus companheiros em desvantagem.

A página oficial de solução de problemas relacionados ao microfone no Siege recomenda que os jogadores garantam que seus microfones estejam conectados e funcionando normalmente em outros aplicativos. Mas você pode precisar seguir abordagens diferentes para corrigir esse erro.

Veja como você pode fazer seu microfone funcionar novamente no Rainbow Six Siege.

Verifique tudo novamente

Embora possa parecer elementar, verificar novamente tudo o que tem a ver com o seu microfone permitirá que você descartar a maioria das possibilidades. Siga as etapas básicas de solução de problemas que a Ubisoft recomenda, como verificar se o microfone funciona em outros aplicativos.

Se você notar alguma anomalia em outros aplicativos, experimente diferentes conectores de áudio ou portas USB para ver se faz diferença. A maioria dos fones de ouvido para jogos vem com interruptores de mudo de microfone manuais que podem ser silenciados por padrão. Certifique-se de que a chave não foi configurada para silenciar o microfone.

Nos casos em que você ainda enfrenta problemas de áudio depois de passar por todas as etapas básicas de solução de problemas, ainda existem alguns métodos que você pode experimentar para resolver esse problema.

Experimente o limite do bate-papo por voz no Rainbow Six Siege

O limite do bate-papo por voz ajusta o quão sensível o Siege será ao detectar sua voz. Se sua voz não ultrapassar um determinado nível de decibéis, o Siege não transferirá seu som para o jogo.

Abra suas configurações e mude para a guia Áudio.

Deslize para baixo para encontrar a opção Limite de gravação de chat de voz e defina-a como zero.

Reinicie o jogo após fazer os ajustes.

Se o seu microfone começar a funcionar depois de definir seu nível de limite para zero, isso significa que ele foi a fonte do problema desde o início. Observe que mantê-lo em zero fará com que o Siege capte todas as vozes sempre que você ativar o microfone. Experimente fazer experiências com volumes mais altos para encontrar o ponto ideal, que geralmente é cerca de 15-30 para a maioria dos jogadores.

Mude o nome do seu microfone

Se o seu sistema operacional estiver em outro idioma diferente do inglês, é provável que o seu microfone seja marcado como o equivalente da palavra nesse idioma. Embora não seja um problema na maioria dos jogos, às vezes o Siege só pode procurar um dispositivo chamado “Microphone”.

Clique com o botão direito no ícone do alto-falante, que estará localizado na bandeja de ícones.

Clique em “Sons” e mude para a guia Gravação.

Identifique o seu dispositivo de gravação e clique com o botão direito sobre ele para selecionar “Propriedades”.

Navegue até a guia Geral e altere o nome do seu dispositivo para “Microphone”.

Reinicie o Siege para ver se o problema foi corrigido.

Certifique-se de que seu dispositivo de gravação padrão esteja configurado corretamente

Quando você tem vários dispositivos de gravação conectados ao computador, nem sempre é possível escolher o certo como seu gravador padrão. Se você não fez nenhuma alteração nas configurações do Siege, o jogo tentará automaticamente usar o seu dispositivo padrão. Nos casos em que seu dispositivo padrão está configurado para qualquer outra coisa que não seja seu microfone preferido, o Siege não será capaz de detectar sua voz.

Clique com o botão direito no ícone do alto-falante no canto inferior direito da tela.

Escolha “Sons” e navegue até a guia Gravação.

Localize a entrada que representa o microfone que você está tentando usar.

Clique com o botão direito no dispositivo de gravação e escolha “Definir como dispositivo padrão” e “Definir como dispositivo de comunicação”.

Se você já estava com o Siege em segundo plano, reinicie o jogo depois de mudar seu dispositivo de gravação padrão.

Enquanto estiver nisso, certifique-se de desabilitar o Stereo Mix. Embora o Stereo Mix não deva afetar o Siege durante a detecção do microfone, houve casos em que os jogadores conseguiram resolver o problema desligando-o.

Baixe os drivers do seu fone de ouvido

A maioria dos fones de ouvido para jogos modernos vem com seu próprio conjunto de drivers que permitem aos usuários fazer mais personalizações em seus perfis de áudio. Esses drivers também incluem controles deslizantes de volume separados, que ajustam os níveis de gravação do microfone.

Se você estiver usando um fone de ouvido que dependa desses tipos de drivers, será necessário baixá-los para garantir que os níveis de som de sua gravação estejam ajustados nos níveis adequados. Procure seu fone de ouvido com uma etiqueta de driver no final do nome e baixe seus arquivos através dos canais oficiais do fabricante.

Após configurar seus drivers, verifique todos os volumes de gravação disponíveis e reinicie o Siege após fazer quaisquer ajustes.

Ajuste suas configurações de privacidade do Windows 10

Algumas atualizações do Windows podem alterar as configurações padrão de seus sistemas operacionais. Se o seu microfone não funcionar no Siege e você não conseguir ouvir sua equipe também, você precisará ver se seu sistema operacional está bloqueando o acesso de aplicativos ao seu microfone.

Abra o menu Iniciar e clique no ícone de engrenagem para abrir as configurações.

Escolha “Privacidade” e selecione “Microfone” no menu à esquerda.

Procure a seção que diz “Permitir que aplicativos acessem seu microfone” e ligue-o.

Reinicie o Siege após fazer os ajustes.

Entre em contato com o suporte da Ubisoft

Se nenhuma das correções em nossa lista fizer seu microfone funcionar no Siege, sua melhor aposta será entrar em contato com o suporte da Ubisoft. Mencione todas as etapas de solução de problemas que você tentou até agora para restringir a situação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de abril.