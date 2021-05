A nova temporada de Rainbow Six Siege North Star mudará o jogo competitivo

North Star está trazendo mudanças na forma como Rainbow Six Siege funciona, da mesma forma que em todas as temporadas anteriores e como serão as posteriores. As mudanças implementadas nesta temporada, no entanto, terão ramificações significativas para o jogo profissional.

Ser capaz de acessar gadgets após a morte, os enfraquecimentos massivos de Melusi, Maestro e Mira, combinados com a incapacidade de se esconder em corpos, vão significar mudanças massivas no meta competitivo. Operadores que não eram viáveis ​​de trazer agora, teoricamente, podem ser trazidos. O poder da informação mudou drasticamente do lado defensivo para o atacante, mesmo com todos os dispositivos de visão à prova de balas do jogo.

Rainbow Six tem sido principalmente um jogo do lado defensor. Dispositivos de ataque são principalmente ativos e mais difíceis de obter pico de uso. A maioria dos dispositivos do lado defensor são do tipo “prepare e esqueça”, permitindo que os defensores joguem de forma mais imprevisível e livre. Os dispositivos dos defensores definem o que os atacantes trazem em sua maior parte, além de alguns operadores de ataque específicos quebrados em diferentes períodos do jogo.

Para melhor ou pior, o jogo está prestes a mudar, fundamentalmente. Nada desse ponto em diante será o mesmo.

Especificamente, essas mudanças darão muito mais agência e poder ao lado atacante de uma forma nunca vista antes em Rainbow Six. O meta Lion pode ser visto com carinho no momento em que tudo acontecer, embora essas mudanças pareçam mais fundamentalmente justas do que liberar Lion e seus wallhacks gratuitos para toda a equipe.

Usar o drone após a morte, especificamente, beneficiará os atacantes. Ser um usuário de drone perfeito não está mais vinculado à sua habilidade de permanecer vivo, então não há necessidade de pivotar funções quando seu suporte é visto. Além disso, qualquer pessoa agora pode desativar os dispositivos de Mira e Maestro; não há necessidade de trazer operadores específicos ou executar intrincadas jogadas verticais para abrir um espelho negro.

A mudança está chegando e rapidamente. É claro que esses elementos do jogo vieram para ficar, e os melhores times serão aqueles que se adaptarem. Não há como lutar contra esse movimento, haverá apenas adaptação. Alguns elementos dessas mudanças podem ser ajustados, mas em conversas com os desenvolvedores do Rainbow Six durante os playtests de North Star, essas mudanças são aquelas que eles acham que serão saudáveis ​​para o futuro do jogo, e vão ficar.

O tempo dirá o que acontecerá com o jogo competitivo depois que essas mudanças chegarem aos servidores ativos. Os atacantes podem ficar significativamente mais fortes, ou os enfraquecimentos e as mudanças não serão suficientes para levar o jogo completamente para o outro lado. Não importa o que aconteça, a maneira como jogamos Rainbow Six no nível competitivo está prestes a mudar. Prepare-se ou fique para trás.

Atualização 5/23/2021 10:31: Um desenvolvedor da Ubisoft esclareceu a linha do tempo do recurso “gameplay after death”.

Gameplay after death will ONLY be on the TS and will not release for Y6S2. We couldn't push such a big game-changer without allowing you guys to test it yourself and give us your feedback. — Spooks (@SpooksGD) May 23, 2021

