Temporada Zero da World League de PUBG Mobile é adiada em um dia

O início da World League de PUBG Mobile (PMWL) foi adiado em um dia devido aos problemas de login que afetaram diversos aplicativos e jogos no iOS hoje. A Tencent anunciou o adiamento.

Usuários de iOS tiveram problemas com travamentos hoje devido ao SDK do Facebook. A maior parte dos aplicativos que usam o SDK do Facebook não podia ser acessada. Desde então o Facebook já anunciou a resolução do problema.

A parte Oriental da PMWL deveria começar hoje às 09:30 BRT. A Tencent anunciou que, devido ao “obstáculo” com o Facebook no iOS, adiaria o início e a transmissão da Temporada Zero da PMWL em um dia.

Relacionado: Como assistir à Temporada Zero da World League de PUBG Mobile

As duas divisões da PMWL, Oriental e Ocidental, foram atrasadas em um dia.

Últimas notícias da World League de PUBG MOBILE. Obrigado por sua compreensão e paciência! #PMWL pic.twitter.com/g6lM0rI97y — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) July 10, 2020

A PMWL tem premiação total de 425.000 dólares por divisão e será inteiramente online. Ao todo, participam 40 times, nas duas divisões. Os vencedores das divisões Oriental e Ocidental levam 100.000 dólares para casa.

O primeiro final de semana, que agora começa amanhã, terá 15 partidas. Os resultados desse primeiro final de semana serão usados para formar as partidas da liga. Os 16 melhores times da liga seguem para a fase final da primeira PMWL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de julho.