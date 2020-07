Como assistir à Temporada Zero da World League de PUBG Mobile

A Temporada Zero da World League de PUBG Mobile (PMWL) começa em 11 de julho para as divisões Oriental e Ocidental. A premiação total será de 850.000 dólares, sendo 425.000 para cada divisão.

A PMWL deveria ser um evento ao vivo em Katowice, na Polônia. Mas, devido às restrições e medidas de segurança adotadas com a pandemia de COVID-19, agora o campeonato será online em “circunstâncias especiais”. Por isso, o evento foi renomeado para de Temporada 1 para Temporada Zero.

Confira abaixo tudo que precisa saber sobre a Temporada Zero da PMWL.

Formato

As duas divisões da PMWL seguem o mesmo formato, que consiste em um final de semana de abertura, uma liga e a etapa final. Um resumo do formato pode ser encontrado aqui.

O final de semana inicial, de 10 a 12 de julho, será usado para dividir os times em cinco grupos de quatro times. Essa divisão será usada na fase de ligas.

A fase de ligas acontece nas três semanas seguintes da PMWL. Os times se enfrentam todas as terças e quartas-feiras para se classificar para o Super Final de Semana. O Super Final de Semana acontece toda sexta-feira, sábado e domingo.

Os resultados do Super Final de Semana serão usados para determinar os times que seguem para a fase final. Os 16 times mais bem-colocados se enfrentam na fase final de 7 a 9 de agosto para coroar os campeões da primeira Liga Mundial.

Times

Vinte times participam de cada divisão. Esses times se classificaram através de diferentes Pro Leagues (PMPLs) e Club Opens (PMCOs) em diversas regiões do mundo.

Confira todos os times participantes da Temporada Zero da PMWL.

Oriental

Imagem via Tencent

Ocidental

Imagem via Tencent

Transmissão

Todas as partidas da PMWL serão transmitidas no canal de PUBG Mobile Esports no YouTube em 13 idiomas.

A competição começa com a divisão Oriental às 09:30 BRT. Já a divisão Ocidental começa às 16h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de julho.