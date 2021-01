Resultados das finais do PUBG Mobile Global Championship 2020

O PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 Finals será disputado de 21 a 26 de janeiro (quatro jornadas). As 16 melhores equipes do estágio da liga estão competindo por uma parte do prêmio de US$ 1,2 milhão e pelo título de campeões mundiais.

Os jogadores estavam inicialmente programados para competir na Arena Coca-Cola, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Tencent anunciou ontem, no entanto, que três jogadores tiveram testes com resultado positivo para COVID-19 e foram colocados em quarentena.

Como medida de segurança, todos os outros jogadores foram colocados em isolamento e vão competir em seus quartos de hotel. As equipes vão jogar 29 partidas ao longo dos quatro dias para decidir os vencedores. Todas as partidas estão sendo transmitidas ao vivo nos canais do PUBG Mobile Esports no Facebook, YouTube e Twitch.

Aqui estão as classificações gerais das finais do PMGC 2020 e do WWCD por partida. As pontuações estão sendo atualizadas.

Classificação Geral

Aqui está a classificação geral após 10 partidas. Um total de 29 partidas serão disputadas.

Imagem via Tencent

WWCD por partida

Domingo, 24 de janeiro (segundo dia)

Jogo 13 – Erangel

Team Secret, o chicken dinner na partida 13.

Jogo 12 – Erangel

A Nova Esports ganha o chicken dinner no jogo 12.

Jogo 11 – Sanhok

Aerowolf Limax ganhou o chicken dinner na partida 11.

Jogo 10 – Vikendi

Bigetron Red Aliens ganham o chicken dinner na partida 10.

Imagem via Tencent

Jogo nove – Vikendi

A Nova Esports ganha o chicken dinner no nono jogo.

Imagem via Tencent

Jogo oito – Miramar

O Klas Digital Athletics ganha o chicken dinner na oitava partida.

Imagem via Tencent

Jogo sete – Erangel

Na’Vi ganhou o chicken dinner no jogo sete.

Imagem via Tencent

Quinta-feira, 21 de janeiro (primeiro dia)

Jogo seis – Erangel

Quatro Homens Zangados ganham o chicken dinner na sexta partida.

Imagem via Tencent

Jogo cinco – Sanhok

O Jin Secreto ganha o chicken dinner na quinta partida

Imagem via Tencent

Jogo quatro – Erangel

Natus Vincere ganhou o chicken dinner na quarta partida.

Imagem via Tencent

Jogo três – Vikendi

O Klas Digital Athletics ganha o chicken dinner na terceira partida.

Imagem via Tencent

Jogo dois – Miramar

Os Assassinos Abruptos recebem o chicken dinner na segunda partida.

Imagem via Tencent

Combine um – Erangel

Quatro homens irritados recebem o chicken dinner no primeiro jogo.

Imagem via Tencent

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 24 de janeiro.