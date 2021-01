PUBG Mobile está recebendo muitos eventos temáticos do PMGC 2020 Finals

Enquanto as 16 equipes lutam na Coca-Cola Arena de Dubai nas finais do PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020, há muito que você pode fazer em casa.

A Tencent revelou uma série de novos eventos temáticos em torno do PMGC. Alguns deles oferecem recompensas emocionantes aos jogadores. Hoje, a empresa divulgou a programação do evento para as finais do PMGC 2020.

Take a look at the PMGC FINALS EVENT SCHEDULE. Stay tuned for all exciting events & rewards! #WEONTOP #PMGC #PUBGMOBILE



Support your favourite team! Live from Dubai starting January 21st to 24th:

📺https://t.co/rgegn6fG9Q

📺https://t.co/YT3MB7s97r

📺https://t.co/6ZZysc7Fzt pic.twitter.com/C5xyY4kaiQ — PUBG MOBILE Esports (@EsportsPUBGM) January 19, 2021

O evento Palpite Milionário é o evento mais emocionante dentre todos. Nesse caso, os jogadores precisam adivinhar o vencedor do PMGC para obter algumas boas recompensas. Os jogadores também terão que prever o WWCD e as três melhores equipes todos os dias para obter mais recompensas. Tem uma premiação de 50 milhões de AG, 5 milhões de UC e US$ 150.000.

A música tema do PMGC, que foi lançada no início desta semana, chegará ao PUBG Mobile. A música tema é chamada “Battle for Glory”.

Os jogadores também podem verificar a competição por meio do centro de e-sports do jogo. Assistir ao evento ali dará aos jogadores pontos, que podem ser gastos em algumas recompensas emocionantes.

A programação também mostra recompensas diferentes por atingir os marcos de pico de espectadores simultâneos. A Tencent ainda não revelou quais são esses marcos. O evento de sorteio de espectadores simultâneos dará alguns adesivos, um OnePlus 8T e airpods.

Haverá também um evento pós-PMGC. É chamada de celebração PMGC Finals e recompensará os jogadores com AG, uma skin de mochila e uma roupa. Mais informações sobre este evento serão reveladas posteriormente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 19 de janeiro.