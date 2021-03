Novo modo Pegadinha de Grafite chegará em breve ao PUBG Mobile

A PUBG Mobile revelou o modo Pegadinha de Grafite, que chegará ao jogo no dia 31 de março.

O modo Pegadinha de Grafite não foi mencionado nas notas de atualização 1.3 do PUBG Mobile. Provavelmente, o modo é na verdade o “Jogo de truques do palhaço”, que supostamente foi lançado no mesmo dia, de acordo com as notas da atualização. A Tencent pode ter decidido mudar seu nome antes de lançá-lo.

De acordo com as notas da atualização, os palhaços chegarão na Praça da Celebração de Aniversário em Erangel neste modo. O teaser postado por PUBG Mobile no Twitter hoje também mostra um palhaço.

Esses palhaços estarão grafitando na praça de comemoração. Um veículo da loja de palhaços também chegará em Erangel. Os jogadores poderão coletar Clown Tokens que podem ser trocados por suprimentos e outros “itens estratégicos especiais” na Clown Shop.

Esses itens estratégicos conterão informações sobre a próxima zona de jogo, lançamento aéreo e a densidade de inimigos em todo o mapa.

Além da Pegadinha de Grafite, outro novo modo chegará ao PUBG Mobile em breve. Durante a festa do terceiro aniversário do jogo em 21 de março, a Tencent anunciou uma colaboração com o filme de ação e ficção científica Godzilla vs. Kong. Como parte dessa colaboração, um novo modo com essas duas feras chegará ao PUBG Mobile. Não foram revelados mais detalhes sobre isso ainda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 28 de março.

