Karakin substituirá Vikendi no PUBG Mobile

Restam apenas alguns dias até o sexto mapa do PUBG Mobile entrar no jogo. O antecipado Karakin é um mapa de dois quilômetros por dois que terá 64 jogadores competindo pelo jantar de frango.

Com a chegada de Karakin em 7 de abril, no entanto, o mapa nevado de Vikendi sairá temporariamente do jogo. Embora a razão exata para isso não tenha sido revelada, provavelmente está sendo feito para manter o tempo de espera baixo no jogo.

A remoção de Vikendi não é uma surpresa. O mapa já foi retirado de todos os torneios oficiais de e-sports do PUBG Mobile no primeiro semestre de 2021. Isso inclui a divisão da primavera do PUBG Mobile Club Open (PMCO) e as Pro Leagues (PMPL) em andamento ao redor do mundo. Nessas competições, as equipes estão jogando em apenas três mapas, a saber, Erangel, Miramar e Sanhok.

Enquanto muitos jogadores sentirão falta de Vikendi, o novo mapa Karakin traz uma série de outras mecânicas interessantes para compensar isso. Em uma versão beta recente do PUBG Mobile, havia dois novas mecânicas presentes, a Zona de Demolição e a penetração da parede de balas.

A Zona de Demolição é um pequeno círculo que pode aparecer aleatoriamente em Karakin. É indicado por uma área roxa no minimapa. A zona causa muita destruição, até mesmo derrubando edifícios inteiros. A penetração da parede de bala permite aos jogadores atirar através de certas paredes finas.

O Karakin foi introduzido pela primeira vez na versão para PC do PUBG em 22 de janeiro de 2020. Mais de um ano depois, ele finalmente está chegando em dispositivos móveis.

