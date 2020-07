Confira os 16 times da divisão Oriental classificados para o primeiro Super Weekend da temporada zero da PMWL

Os 16 times que vão jogar o primeiro Super Weekend da temporada zero World League de PUBG Mobile (PMWL) foram selecionados. O primeiro Super Weekend acontece no final de semana de 17 a 19 de julho.

As Ligas da PMWL estão acontecendo agora, e são 20 times na briga. Os times se enfrentam todas as terças-feiras e quartas-feiras para ter a chance de classificação para o respectivo Super Weekend. Haverá três semanas de Liga.

As colocações nas partidas jogadas às terças-feiras e quartas-feiras são reiniciadas toda semana. A classificação do Super Weekend, por outro lado, continua para todas as semanas seguintes. As colocações determinam que times participam da final da primeira World League. Você pode encontrar mais informações detalhadas sobre o formato aqui.

São estes os 16 times da divisão Oriental classificados para o primeiro Super Weekend da temporada zero da PMWL:

Orange Rock Esports

Bigetron Red Aliens

BOX Gaming

NoChance Team

Valdus The Murder

Yoodo Gank

GXR Celtz

RRQ Athena

King of Gamers Club

Megastars

SyngerGE

TSM-Entity

Team Secret

Team IND

T1

Reject Scarlet

Os times jogam, ao todo, 15 partidas entre 17 e 19 de julho, sendo cinco jogos por dia. Todas as partidas serão transmitidas no canal oficial de Esports de PUBG Mobile no YouTube a partir das 9 da manhã no horário de Brasília.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 15 de julho.