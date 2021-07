Niantic confirma Dialga brilhante, Palkia brilhante e muito mais nos Ultradesbloqueios Tempo e Espaço

Também já pode esperar um caos dimensional no fim do evento.

A Niantic revelou hoje que Dialga brilhante aparecerá na primeira semana do Ultradesbloqueio de Pokémon Go. E agora os desenvolvedores confirmaram todos os Pokémon especiais das semanas Tempo e Espaço.

Começando com o Ultradesbloqueio parte um: Tempo, 23 de julho a 3 de agosto, Dialga brilhante ficará disponível pela primeira vez, assim como Cranidos brilhante e Shieldon brilhante. Outros Pokémon como Golurk, Porygon, Magneton e Aerodactyl também aparecerão nas reides e na natureza durante o evento.

Todos os Pokémon fósseis disponíveis em Pokémon Go também estarão nos ovos de sete quilômetros.

Para o Ultradesbloqueio parte dois: Espaço, o foco passa a ser Pokémon de diferentes regiões. Palkia brilhante, Heracross brilhante e Kangaskhan brilhante estarão disponíveis.

Essa semana do Ultradesbloqueio acontecerá de 6 a 17 de agosto e outros Pokémon, como Shellos do Mar Oriental e Ocidental, Elgyem, Espurr, Munna, Basculin com listras vermelhas e azuis, Elgyem, Heatmor, Durant e muito mais aparecerão no mundo inteiro. Muitos deles também estarão nos ovos de sete quilômetros.

Os dois eventos terão ainda Pesquisas Temporárias, com recompensas diferentes a depender de suas respectivas temáticas.

A Niantic ainda não divulgou detalhes da terceira e última semana do Ultradesbloqueio que foi habilitada no Pokémon Go Fest 2021. Mas foi uma das primeiras ocasiões em que Hoopa foi diretamente mencionado em algo relacionado a esse conteúdo, então é provável que o Pokémon Mítico esteja envolvido de alguma forma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.