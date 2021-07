Semana do Ultradesbloqueio: Tempo de Pokémon Go terá Dialga, Shieldon e Cranidos brilhantes

O Pokémon Go Fest 2021 pode ter acabado, mas a Niantic ainda tem três semanas de conteúdo adicional para os jogadores aproveitarem, já que conseguiram concluir todos os 24 desafios da Arena de Desafio Global durante o evento.

Essas semanas adicionais do Ultradesbloqueio começam em 23 de julho, com um evento temático de tempo que traz três novos Pokémon ao jogo: Dialga, Shieldon e Cranidos.

A Niantic tinha indicado que Shieldon brilhante e Cranidos brilhante apareceriam na primeira prévia dos eventos de Ultradesbloqueio, pois já sabíamos que a primeira semana seria dedicada a Pokémon de várias épocas diferentes.

Ultradesbloqueio parte um: Tempo — 23 de julho a 3 de agosto “O fluxo do tempo será interrompido! Pokémon de várias épocas aparecerão com mais frequência.”

Ultradesbloqueio parte dois: Espaço — 6 a 17 de agosto “O próprio espaço será distorcido à medida que Pokémon de vários lugares surgirem.”

Ultradesbloqueio parte três: ??? — 20 a 31 de agosto “Esses eventos anormais continuarão a acontecer? O que nos espera na Parte 3? Fiquem ligados, treinadores. Manteremos vocês informados sobre nossas descobertas!”



Dialga brilhante também estará disponível na primeira semana do Ultradesbloqueio, o que provavelmente significa que Palkia brilhante fará parte da semana temática do espaço, a partir de 6 de agosto. Essa parte do evento será dedicada a Pokémon de vários lugares e, com a provável inclusão de Heracross brilhante, parece que haverá alguns Pokémon exclusivos regionais disponíveis mundialmente por tempo limitado.

A Niantic ainda está segurando os detalhes da última semana. Mas Hoopa já apareceu na tela de carregamento do jogo e seus anéis foram vistos no jogo, então a terceira semana deve envolver esse Pokémon Mítico de alguma forma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.