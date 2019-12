Microsoft vaza os próximos personagens de DLC de Tekken 7

Os próximos dois personagens de DLC do Tekken 7 apareceram na Microsoft Store hoje, 24 horas antes do anúncio programado nas finais do Tekken World Tour (TWT).

Apesar do erro, a Microsoft originalmente apontou os dois personagens restantes na descrição de um pacote de DLC junto com o já anunciado Leroy para a terceira temporada de DLC do jogo. O personagem legado Ganryu retornará à franquia Tekken e um novo lutador chamado Fahkumram também se juntará à lista, de acordo com a descrição do pacote.

Captura de tela via @Flying_Wonkey no Twitter.

Ganryu é um personagem inspirado na luta tradicional de sumô e tem sido um elemento recorrente da franquia Tekken desde a edição original em 1994. Ele apareceu em vários outros jogos da franquia Tekken desde lá e fez muita falta na versão mais recente.

O outro personagem revelado no vazamento é chamado Fahkumram e seria o segundo novo personagem original adicionado nesta temporada de DLC. Muitos fãs apontaram que o nome desse personagem é de origem tailandesa, o que faria sentido, visto que as finais do TWT estão sendo realizadas na Tailândia este ano.

Pouco se sabe sobre Fahkumram além de seu nome. Supondo que a Bandai Namco siga seu padrão de lançamento de novos personagens, haverá um algum trailer com Fahkumram lançado amanhã durante a transmissão das finais competitivas do jogo.

Assista aos 20 melhores jogadores de todo o mundo lutando pela sua parte dos US$ 250.000 em prêmios ao vivo no Twitch amanhã, a partir das 2:00 AM, horário de Brasília.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 07 de dezembro.