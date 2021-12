Como capturar Dragonair e Vibrava para o Desafio de Coleção do evento Descensão Dragãoespiral de Pokémon Go

Os fãs de Pokémon Go já estão aproveitando o evento Descensão Dragãoespiral. E, como em todo evento de Pokémon Go, muitos dos treinadores se dedicam a concluir todas as missões relacionadas ao evento.

O Desafio de Coleção do evento garante um encontro com Druddigon, recém-chegado ao jogo na Descensão Dragãoespiral, além de 1.000 PE e 3.000 Poeiras Estelares. Concluir esse desafio, no entanto, não é um feito fácil. Será preciso capturar 10 Pokémon específicos até o dia 12 de dezembro.

A lista inclui os seguintes Pokémon:

Blitzle

Darumaka

Dragonair

Dratini

Mareep

Seel

Sneasel

Trapinch

Vibrava

Vulpix

Embora a maioria desses Pokémon seja encontrada na natureza, alguns deles serão mais raros que os outros, especialmente Dragonair e Vibrava. Esses dois Pokémon aparecem com menos frequência que os outros da lista. Se estiver em busca de um desses Pokémon, sua melhor chance é não desistir da busca e usar todos os recursos disponíveis para aumentar suas chances de encontrar esses Pokémon.

Captura de tela via Niantic

Usar Incenso no seu avatar e colocar um Módulo Atrair em uma PokéParada permitem encontrar mais Pokémon por aí. Aumentar o número de Pokémon que você encontra em Pokémon Go pode aumentar suas chances de encontrar Dragonair e Vibrava.

Pegar Dratini e Trapinch e evoluir não conta para este desafio. Você realmente precisa encontrar Dragonair e Vibrava.

Como esse é um evento por tempo limitado, pode valer a pena deixar o Pokémon Go aberto enquanto estiver em casa para conferir o que há por perto de você. É preciso ficar alerta para concluir o Desafio de Coleção antes do fim do evento, e ficar de olho nos Pokémon próximos é o mínimo que você pode fazer para aumentar suas chances de encontrar Dragonair e Vibrava.

O terceiro Pokémon mais difícil de encontrar nessa lista é Sneasel. Mas sua vantagem sobre Dragonair e Vibrava é que ele pode aparecer como recompensa de uma Pesquisa de Campo que pede para concluir uma reide em menos de 60 segundos. Às vezes as tarefas da Pesquisa de Campo podem ser complexas, mas o fato de garantirem que os treinadores encontrem certos Pokémon raros mais do que compensa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de dezembro.