A temporada 22 de Clash Royale, chamada P.E.K.K.A’s Playhouse (algo como Quarto de Diversões de P.E.K.K.A.), terá uma novidade: Itens Mágicos serão adicionados ao jogo. Com a temporada, também chegam ajustes de balanceamento, um novo visual de torre e um emote.

Pela primeira vez em três temporadas, a Supercell ajustará várias cartas de Clash Royale por questões de balanceamento. Não foram revelados detalhes exatos, mas a Supercell confirmou que as cartas abaixo recebem ajustes na temporada 22.

Captura de tela via Supercell

A novidade mais interessante da temporada 22 são os Itens Mágicos. Cinco deles entrarão para o jogo: Wild Cards (Coringas), Book of Cards (Livros de Cartas), The Book of Books (O Livro dos Livros), Chest Keys (Chaves do Baú) e a Magic Coin (Moeda Mágica). Eles permitem que você aprimore suas cartas e abra baús mais rapidamente.

Com a nova temporada, também será lançado um novo Passe Royale. O Passe Royale da temporada 22 de Clash Royale inclui um visual de torre no nível 10 e um emote no nível 20. Nesta temporada, o Passe Royale também recebe algumas mudanças, já que os Itens Mágicos serão adicionados a ele.

Quando começa a temporada 22 de Clash Royale?

A temporada 22 de Clash Royale começa em 5 de abril.

O fim da temporada de número 21 está marcado para as 3:30 BRT do mesmo dia. A nova temporada deve ficar disponível imediatamente ou logo depois de uma pausa para manutenção do servidor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 29 de março.

