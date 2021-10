Você pode mudar de facção em New World?

As facções são uma das mecânicas mais importantes de New World. Elas permitem que jogadores de todo Aeternum se conectem uns com os outros por meio de experiências significativas no jogo, como missões de facção e guerras pelos territórios do jogo.

Se você tem um grupo de amigos ou companhia específica que deseja fazer parte de uma facção em particular, você vai querer ter certeza de que faz parte das fileiras dessa facção para obter o máximo da experiência social do New World.

Embora as três facções do Novo Mundo não venham com tantas restrições quanto as facções de outros MMORPGs, ainda há um número razoável de parâmetros em vigor para manter os jogadores dedicados a sua facção específica. Ainda assim, você achará relativamente fácil mudar de facção quando for elegível para fazê-lo, desde que tenha recursos suficientes.

Como mudar sua facção em New World

Para mudar sua facção em New World, abra a página “Biografia” do seu personagem abrindo o menu do personagem com o botão “K” e rolando até a extrema esquerda, onde o menu “Biografia” está localizado.

No lado esquerdo do menu “Biografia”, você verá o banner da sua facção, com uma opção para mudar sua facção na parte inferior do banner. Clique nesse botão e selecione para qual das outras duas facções você gostaria de se transferir.

Custa 100 Azoth para mudar sua facção. A troca de facções redefine seu ranque de facção e apaga todas as fichas que você ganhou com sua facção anterior. Assim que sua facção for alterada, seu personagem não poderá trocar por outros 120 dias.

O New Worldestá disponível para jogar e comprar agora na loja Steam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 28 de setembro.