Todas as Mokoko Seeds em Rothun de Lost Ark

Quando os jogadores de Lost Ark chegarem ao continente de Rohendel, eles saberão o que fazer: se quiserem as recompensas colecionáveis ​​de Mokoko, devem procurá-las em todos os mapas que descobrirem.

E embora tenha sido possível obter a maioria das sementes de Mokoko em sua primeira corrida em Luterra e outras regiões, não será o caso neste continente. Muitas sementes estão escondidas atrás de recursos que você não poderá desbloquear assim que pisar em Rohendel, e as sementes do mapa Rothun não são exceção.

Dez sementes de Mokoko estão escondidas em Rothun, e aqui estão suas localizações.

Locais de Mokoko Seeds em Rothun

Captura de tela via Smilegate | Remix de Eva Martinello

Quando você for para Rothun, haverá apenas cinco sementes de Mokoko que podem ser acessadas facilmente.

Há uma semente de Mokoko por andar em Sunkeep. A primeira que você verá está escondida embaixo das escadas, no lado direito. Quando você subir um andar, você encontrará a segunda no lado esquerdo do NPC, aos pés de uma estátua. A terceira estará no terceiro andar, sob a entrada.

O Dawnkeep possui duas sementes de Mokoko. A primeira está escondida no tubo à direita do orbe no centro da área, mas você precisará de 250 pontos de Sabedoria para desbloqueá-la.

A segunda está subindo as escadas, aos pés da escada. Mas você precisará tocar a Song of Eternity para revelá-la. Para ganhar a música, você precisa desbloquear 60% do Tomo do Aventureiro de Rohendel, então você não poderá obtê-la antes de completar as missões da história principal da região.

A semente escondida no topo do Empyrean Plaza também requer que a música seja encontrada. Toque a música aos pés da árvore antiga e a semente será acessada. Um amigo também pode tocar a música para você.

A semente de Mokoko localizada no topo de Garden of Elementals requer a Sweet Honey Butter Beer. Quando desbloqueado, você poderá abrir a passagem secreta à esquerda da Vista clicando aleatoriamente nas árvores.

Aqui estão as capturas de tela das sementes de Mokoko que você poderá encontrar em sua chegada a Rothun.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 10 de março.