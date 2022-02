Todas as Mokoko Seeds de Loghill em Lost Ark

Você não pode obter todas elas no início do jogo.

Os colecionadores de conquistas podem ficar felizes em saber que existem vários itens colecionáveis ​​em Lost Ark, em todos os níveis e em todas as áreas. Basta olhar para a aba Collectible (Colecionáveis) no menu Welcome Challenge (Desafio de Boas-Vindas) e você verá quanto esforço terá que fazer para completar todos esses desafios.

O primeiro tipo de item colecionável que você encontrará no jogo são as Mokoko Seeds, que estão espalhadas por todo o mundo. Você encontrará as primeiras em Prideholme, e depois mais oito em Loghill, a primeira área selvagem que você explorará em Lost Ark.

Aqui está a localização de todas as Mokoko Seeds de Loghill.

Todas Mokoko Seeds de Loghill

Existem oito Mokoko Seeds espalhadas em Loghill. Você provavelmente encontrará algumas pelo seu caminho, mas algumas outras estão escondidas mais profundamente e você pode perdê-las.

Captura de tela via Smilegate

As duas Mokoko Seeds em Archbishop Statue Ruins e Fogwoods Crypt são as mais difíceis de encontrar.

As sementes nas Ruínas só são acessíveis através da função Saltar, porque estão escondidas atrás de uma parede. Você só terá essa opção se todos os monstros ao redor forem eliminados. Uma vez feito isso, você verá uma seta amarela aparecendo no chão, perto da árvore, oferecendo-lhe para pular. Então, vá atrás da parede e procure o botão de Interagir para pegar as Mokoko Seeds.

A semente na Fogwoods Crypt só estará disponível mais tarde no jogo, quando você descobrir mais áreas mais adiante. A semente está escondida atrás de uma parede de plantas e você não pode destruí-la sem a Song of Minuet, que você obterá mais tarde na história principal. Apenas lembre-se que está lá e que você terá que voltar mais tarde para pegá-la.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.