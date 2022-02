Todas as Mokoko Seeds da Golden Wave Island em Lost Ark

A Golden Wave Island é uma das menores ilhas de Lost Ark, sem muito o que fazer a não ser coletar Shipwreck Scrap para o robô T-82 que fica no centro da ilha. Ainda assim, quando você terminar as missões de lá e explorar todos os materiais da ilha, haverá algumas Mokoko Seeds na Golden Wave Island para adicionar à sua coleção.

A Golden Wave Island fica localizada na costa de Arthenine, a sul do Arid Path; é uma das primeiras ilhas que você encontra no litoral de Arthenine e deve ser relativamente fácil chegar lá.

Captura de tela via Smilegate

Quando tiver ido para o sul e chegado até a ilha, siga para o norte para encontrar as Mokoko Seeds de lá. Para encontrar as duas Mokoko Seeds da Golden Wave Island, vá até o canto nordeste da área, seguindo o caminho principal até o canto do mapa.

Ao chegar à fronteira do mapa, você vai encontrar um bloqueio feito com caixas e madeira. Gaste o máximo possível de habilidades no bloqueio, pois ele pode ser destruído, mas é preciso usar muitos poderes para isso. Ao destruir o bloqueio, será revelada a área secreta atrás dele.

Captura de tela via Smilegate

Quando o bloqueio que esconde a área secreta da Golden Wave Island for destruído, avance para a caverna e siga em frente até chegar ao fundo. Nas paredes do fundo da caverna, você verá as duas Mokoko Seeds da ilha. Se tiver outras coisas para fazer na ilha, você vai precisar destruir a barreira que separa a caverna do resto do mapa outra vez.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.