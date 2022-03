Todas as Mokoko Seed de Lake Shiverwave em Lost Ark

Ao pisar na região de Rohendel, os jogadores de Lost Ark começarão o processo de aumentar o nível de seus itens novamente com a conclusão das missões da história principal. Com ele vem a descoberta de novas zonas para desbloquear mais Raids e coletar novos tipos de materiais.

A mudança para a região também traz um novo lote de itens colecionáveis ​​para obter e um Tomo do Aventureiro para completar. Lake Shiverwave, o primeiro local que você descobrirá em Rohendel, está entre os mapas com mais sementes de Mokoko. Você precisará explorar um pouco para obter todas elas, e muitas estão escondidas atrás de recursos que você não desbloqueará imediatamente.

Aqui está a localização de cada Mokoko Seed no Lake Shiverwave em Lost Ark.

Todas as Mokoko Seed do Lake Shiverwave em Lost Ark

Captura de tela via Smilegate

Apenas algumas sementes de Mokoko podem ser coletadas sem condições específicas neste mapa, marcadas por quadrados vermelhos no minimapa acima. Os quadrados amarelos, por outro lado, indicam a localização das sementes que possuem requisitos específicos.

Uma grande parte de todas as sementes de Mokoko em Rohendel exigem que a Song of Eternity seja descoberta. Essa música pode ser aprendida completando 60% do Tomo do Aventureiro de Rohendel, o que não é pouca coisa. É o caso da semente escondida perto de Aven’s House, aquela sob o Babiri Settlement e a que fica em West of the Lakeside Plaza.

A Mokoko Seed localizada no lado norte do mapa requer 250 de Courage para ser descoberta, enquanto a do centro do mapa requer 250 de Charisma.

Finalmente, descobrir a semente em Destroyed Sylvain Settlement requer que os jogadores desbloqueiem a receita Sweet Honey Butter Beer, uma receita regional que pode ser preparada reunindo seus ingredientes enquanto explora a região.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 12 de março.