Todas as diferentes moedas em Lost Ark, explicadas

Lost Ark está cheio de moedas. Existem moedas adquiridas por meio de atividades no jogo, moedas disponíveis apenas na loja do cliente, moedas que você só pode usar para fazer compras com outros jogadores, moedas que só podem ser adquiridas com dinheiro do mundo real e até algumas moedas que tecnicamente não são moedas, mas ainda são classificadas como moedas pelo Lost Ark porque elas se enquadram na guia “currency” do seu inventário. Então, sim, obviamente há muito o que absorver.

Ao longo de suas viagens em Arkesia, você converterá moedas infinitamente enquanto tenta gerenciar seu inventário de moedas, pedras e cristais. Embora seja esmagador no início, um pouco de prática e experiência ajuda bastante a perceber que as taxas de conversão das moedas de Lost Ark não são tão complicadas quanto parecem.

Aqui estão todas as moedas que você encontrará ao jogar Lost Ark.

Silver (Prata)

A principal moeda que você encontrará ao longo de suas viagens em Arkesia, a prata é usada para comprar materiais, fazer negócios com fornecedores e viajar de um local para outro através de transatlânticos e Triports. Ele pode ser adquirido em grandes quantidades completando atividades simples, incluindo completar missões, fazer masmorras e matar monstros.

Gold (Ouro)

O ouro é usado para comprar equipamentos, consumíveis e praticamente qualquer item negociável disponível entre os jogadores. Enquanto Prata é a moeda que você usará para fazer acordos com NPCs, o ouro é usado principalmente para transações entre jogadores. O ouro pode ser ganho facilmente por jogadores de alto nível ao completar Raids, missões, bem como tarefas de Una semanais e diárias.

Crystals (Cristais)

Os cristais são usados ​​para adquirir itens do jogo na loja. Os cristais podem ser adquiridos completando atividades no jogo, como conquistas e missões. Eles também podem ser comprados na loja com Royal Crystals ou Ouro.

Royal Crystals

Os Royal Crystals só estão disponíveis para serem adquiridos através de compras com dinheiro real. Eles são usados ​​para comprar itens cosméticos e de conveniência, como montarias, skins e Auras Cristalinas.

Phoenix Plumes (Penas de Fênix)

As Phoenix Plumes não são tecnicamente usadas como moeda, embora o jogo as classifique como uma em seu inventário. Eles são usados ​​para ressuscitar instantaneamente depois que seu personagem morre em combate e podem ser adquiridas através de missões ou na loja do jogo.

Imagem via Smilegate

Pirate Coins (Moedas Piratas)

As Moedas Piratas são usadas para comprar materiais para atualizar sua armada de navios. De projetos a tripulantes, as Moedas Piratas serão a moeda mais valiosa em seu inventário enquanto navega pelos mares de Arkesia. Elas são obtidas completando missões nas várias ilhas encontradas em todo o mundo de Lost Ark.

Providence Stones (Pedras da Providência)

Providence Stones são usadas para comprar itens de Rapport de Nada no Luterra Castle, que são usadas ​​para aumentar sua classificação de Rapport com NPCs de sua escolha. Completar missões e derrotar monstros raros irá recompensá-lo com essas Pedras.

Sylmael Bloodstones (Pedras de Sangue de Silmael)

As Sylmael Bloodstones são adquiridas ao completar atividades para sua guilda. Você pode transformar essas Pedras em itens, prata ou materiais na Royal Guard no Vern Castle.

Pheons

Pheons são usados ​​para comprar itens raros, incluindo equipamentos e consumíveis da Auction House. Sempre que você comprar um equipamento de alta qualidade com ouro, às vezes precisará de Pheons para concluir a transação, dependendo da qualidade do equipamento.

Harmony Shards (Fragmentos de Harmonia)

Os fragmentos de harmonia são uma moeda obrigatória para os jogadores que desejam atualizar seus equipamentos, pois o sistema de aprimoramento não pode ser usado sem um certo número de fragmentos de harmonia em seu inventário. Não é raro ter dezenas de milhares de fragmentos de harmonia em seu inventário de uma só vez, pois eles são facilmente obtidos em masmorras e Raids.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.