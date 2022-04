Quando o continente South Vern será lançado em Lost Ark?

Mais jogadores de Lost Ark estão desbloqueando conteúdo de alto nível toda semana, enquanto outros ainda estão descobrindo o jogo ou estão focados em explorar os mares.

A Amazon Games já está trabalhando no lançamento de novos conteúdos para jogadores hardcore e mais casuais, conforme revelado no roteiro de abril e maio para saber o que esperar no futuro próximo.

O continente South Vern é a próxima região a ser adicionada à Lost Ark. Ele apresentará seu próprio conjunto de missões de história, Reides e Tomo do Aventureiro para ser concluído, mas será necessário um nível de item de 1.340 para explorá-lo.

“Os colonos de South Vern emprestaram tecnologia de muitas raças diferentes para transformar essa terra outrora estéril em um lugar de águas abundantes e pastagens verdes”, disse a Amazon. “Ealyn, a Rainha de Vern ordenou que o Cavaleiro Comandante Avele investigasse. O que poderia estar acontecendo com este continente pacífico?”

O lançamento da região provavelmente desbloqueará a Knowledge Transfer de Punika também, que será útil para os personagens alternativos que atingiram o nível mínimo de equipamento do Nível Três.

Data de lançamento de South Vern

O continente South Vern será apresentado a Lost Ark no final de abril, de acordo com o roteiro do jogo.

A maioria dos jogadores esperava vê-lo entrar no jogo em meados de abril, mas o desenvolvedor mencionou que eles tiveram que adiar a atualização principal devido à necessidade de uma atualização preliminar inesperada para “preparar a atualização de conteúdo que chegará no final deste mês”. A data de lançamento ainda não foi revelada.

Quando a região for introduzida, os jogadores que completaram as missões da história de Punika verão uma nova missão azul aparecer em seu diário, notificando-os de que a região pode ser acessada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 15 de abril.