Quando começa o beta fechado de Lost Ark?

O novo MMORPG da Amazon e da Smilegate, Lost Ark, só será lançado oficialmente no ano que vem, mas haverá uma oportunidade de testar o jogo por uma semana no começo de novembro.

Anunciado no começo da semana, o beta fechado de Lost Ark começa às 13h BRT de 4 de novembro. Você terá cerca de sete dias para testar todas as novidades que a Smilegate preparou, em comparação ao teste alpha que aconteceu antes. O beta fechado termina oficialmente às 4:59 BRT de 12 de novembro.

Só é possível participar do beta com um convite, mas você pode se inscrever para o teste no site oficial de Lost Ark.

Além de se inscrever para o teste, você pode garantir uma vaga no beta fechado se comprar o Founder’s Pack de Lost Ark. As desenvolvedoras do jogo também anunciaram que sorteariam chaves de acesso ao beta.

Originalmente, Lost Ark seria lançado no ocidente neste ano, mas o lançamento foi adiado. O jogo entra no mercado com o gênero MMO, liderado por World of Warcraft, um tanto saturado. No entanto, o lançamento de New World, da Amazon, e o aumento de popularidade de Final Fantasy XIV aumentaram mais que nunca a competitividade desse gênero no mercado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 28 de outubro.