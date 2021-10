New World tem suporte para controle?

A espera finalmente acabou pelo New World. Após meses de testes beta e alguns atrasos, a versão final do jogo finalmente chegou.

Embora alguns jogadores já tivessem uma ideia decente do que precisariam fazer depois de criar seu personagem pela primeira vez desde a experiência do beta, também havia jogadores que precisavam de um guia para iniciantes do New World para definir certo curso para seu personagem.

O New World dá as boas-vindas aos jogadores com um bom tutorial bastante explicativo, mas se você tem um gosto diferente quando se trata de controles, pode ficar entediado ao passar por todas as teclas de atalho do teclado e do mouse. Embora o uso de um teclado e mouse permita aos jogadores usar mais feitiços mais rapidamente, o conforto de jogar em um controle pode ser incomparável para jogadores de console veteranos.

O New World não suporta oficialmente controles, mas de acordo com os desenvolvedores do jogo, todas as entradas em New World são reconfiguráveis ​​e os jogadores serão capazes de criar seus próprios layouts de controle. Isso significa que, assim que conectar um controle ao PC, você poderá alterar suas teclas de atalho e atribuí-las ao controle. Sua experiência com o controle estará longe de ser otimizada, entretanto, e os jogadores podem se deparar com situações em que se esquecem de vincular uma ação ao seu controle apenas para percebê-la durante um momento importante.

Os jogadores que ainda estão interessados ​​em continuar sua jornada em New World com um controle podem navegar até as configurações do jogo. Localize a seção Teclas de Atalho. Assim que estiver dentro da parte Teclas de Atalho de suas configurações, você poderá reatribuí-los ao seu controle, um por um. Se acontecer de você não gostar de brincar com um controle, você sempre pode reverter para as configurações padrão e voltar para o mouse e o teclado.

Os fãs do New World que desejam dar sua melhor chance de jogar o New world com um controle podem ter mais facilidade usando um dos melhores controles de jogos para PC. Além do layout normal do controle, esses controlades também possuem botões extras para permitir que os jogadores vinculem mais botões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de outubro.