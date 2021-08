New World é adiado para 28 de setembro

A Amazon Games decidiu adiar o lançamento de seu novo MMORPG, New World. O jogo deveria ser lançado em 31 de agosto, mas a desenvolvedora anunciou hoje que ele ficará disponível para o público quatro semanas depois do previsto, em 28 de setembro.

Possíveis novos jogadores de New World puderam testar o jogo nas últimas duas semanas através de um beta fechado, mas muitos sentiram que ele ainda não estava pronto para um lançamento mundial em grande escala.

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

“Queremos que o lançamento de New World seja tranquilo e divertido para todos os jogadores e isso significa fazer algumas mudanças com base no que vocês encontraram no beta fechado”, declarou a Amazon Games. “Vamos usar essas semanas a mais para corrigir erros, melhorar a estabilidade e polir mais o jogo.”

O beta fechado de New World foi visto como um sucesso, porque as duas semanas de testes tiveram mais de um milhão de jogadores e 16 milhões de horas jogadas. Mas o jogo também recebeu críticas negativas de alguns streamers conhecidos da comunidade dos MMOs. Asmongold, especificamente, disse que New World era “um lixo” e “uma vergonha”, enquanto Esfand sentiu que o jogo “promete”, mas que “precisa de ajustes”.

“Não foi uma decisão fácil”, diz o texto da Amazon Games. “Sabemos que não é a primeira vez que mudamos a data de lançamento para melhorar a qualidade e que pode ser decepcionante esperar um pouco mais. Mas queremos garantir que entregamos o jogo com a melhor qualidade possível no lançamento.”

A data de lançamento de New World já foi adiada quatro vezes. Originalmente, o plano da Amazon Game Studios era lançar o jogo em maio de 2020, mas isso mudou com a pandemia de COVID-19. Após anunciar o lançamento em agosto de 2020, a Amazon Games sugeriu que o lançamento seria no “primeiro semestre de 2021”, mas acabou anunciando para agosto de 2021.

Agora, New World só será lançado no mês que vem, a não ser que haja mais problemas. Mas a Amazon Games ainda acredita que “a paixão e o entusiasmo por New World valida o trabalho do último ano”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 04 de agosto.