New World chega a ter mais de 190.000 jogadores simultâneos no primeiro dia do beta na Steam

O primeiro MMO da Amazon entrou em fase de testes beta em 20 de julho e parece que será um grande sucesso.

New World atingiu um pico de jogadores na terça-feira, 20 de julho, com 190.811 pessoas em jogo ao mesmo tempo na Steam, segundo o Steamdb, site que monitora estatísticas da plataforma de PC. Até o momento, mesmo fora dos horários de pico, o beta ainda conta com mais de 80.000 pessoas em jogo ao mesmo tempo.

O número não será nenhuma surpresa para quem tentou jogar no lançamento, pelas longas filas que havia no momento. Com tantos jogadores no primeiro dia, o jogo garantiu sua vaga entre os quatro maiores da Steam, à frente de Grand Theft Auto 5 e Apex Legends.

O beta, que vai de 20 de julho a 3 de agosto, vem funcionando bem para a maioria dos jogadores, exceto pelo fato de destruir placas de vídeo EVGA RTX 3090, e está se encaminhando para ser uma ótima alternativa no gênero dos MMOs.

New World será lançado oficialmente em 31 de agosto e já está disponível para compra na Amazon e Steam. Caso você queira participar do beta, pode fazer isso adquirindo o jogo na pré-venda, mas pode levar até dois dias para receber seu código.

Com números promissores no beta, resta saber se New World vai mantê-los e se eles vão se converter em vendas quando o jogo finalmente for lançado, em agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de julho.